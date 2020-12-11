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秋冬疫情再掀高峰？ 搞懂「新冠肺炎」和「流感」差異

聯合新聞網 / 大家健康
示意圖 圖／PEXELS
示意圖 圖／PEXELS

【諮詢／郭書辰（國家衛生研究院副研究員級主治醫師）、採訪整理／鄭碧君】

時序已進入秋冬，不少專家憂心，新冠肺炎疫情可能更兇猛。究竟秋冬的新冠病例與夏天相比，是否會爆炸性增長？「新冠肺炎」和一到秋冬病例數便達到高峰的「流感」，有可能齊發嗎？該怎麼有效防堵？

新冠病毒（COVID-19）從去年12月爆發至今，已造成全球嚴重損失。根據疾管署統計，截至12月10日，全球確診病例來到6890萬2550人，其中有157萬1234人因染疫病逝。各國無不積極投入研究，希望找出能夠對抗病毒的藥物與疫苗。

新冠肺炎也有季節性嗎？

國衛院感染症與疫苗研究所郭書辰醫師表示，秋冬新冠病毒疫情可能比夏天更嚴重的說法，是從往年秋冬罹患流感或其他呼吸道疾病的案例比夏季多，而得出的推論，認為夏天因氣溫較高，不利新冠病毒生存，有助抑制傳播。另一個理解是來自2003年對SARS的觀察，當時病毒在進入夏天後便銷聲匿跡，也發現一般病毒在高溫環境較不易存活，由此推估新冠病毒可能也有相同狀況。「不過，我們從其他國家後來即使季節轉換，疫情卻未減緩的現象，以及染病率在比較寒冷或較炎熱的地區無明顯差異來看，氣候似乎沒有產生特別的影響。」

法國一份研究發現，新冠病毒在60℃高溫下1小時仍能存活，直到92℃接近沸點的情況下，仍可持續加熱15分鐘，才能完全被殺死。而馬里蘭大學的研究也表明，在平均溫度5～11℃、且相對濕度較低的城市和地區，新冠病毒的傳播數量最多，但熱帶地區仍造成相當多的病例，可見季節溫度和濕度並非關鍵因素。

郭書辰說明，新冠病毒竄出未滿一年，無法獲得相關病例會隨季節變化的確切數據，「秋冬會變得更嚴重」一說缺乏實證，在不同的氣候條件下，病毒將如何活動、傳播都尚不清楚。

台灣流感疫情一般約11月開始緩慢上升，至隔年農曆春節前後進入高峰期，3月之後便接近尾聲。郭書辰解釋，秋冬季節轉換及冬天寒冷時較容易發生流感，目前科學界也眾說紛紜、尚無定論，可能是秋冬氣候乾燥，病毒能在空氣中停留較久、傳播距離較遠有關；也有人主張是鼻黏膜在吸入冷空氣時，無法有效阻絕病毒，因而容易感染致病，但「無論是哪一種原因，流感或其他病毒所具備的特質，對冠狀病毒是否適用仍是未知。」

抵禦新冠、流感雙襲 徹底防疫才是關鍵

郭書辰指出，或許是因為台灣人民嚴格遵守感染控制措施、防疫得當，今年流感和腸病毒的感染率、重症及死亡率案例均偏少，「大約下降了八成左右！」依疾管署監測的全國流感併發重症累積確定病例（包含本土及境外移入）的同期比較資料可看到，今年1～8月總病例數為443例，去年則是1800例。

事實上，不只台灣如此，世界衛生組織於9月發布的消息也提到，其會員國因持續發生的COVID-19大流行而採取的衛生保健行為，在阻止流感病毒的傳播上亦發揮了作用。

郭書辰認為，這些數據也可用來佐證流感和新冠病毒的傳染方式類似，主要分為「飛沫傳染和接觸傳染」，所以防範措施大致相同。日前，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）所長Anthony Fauci憂心天氣轉涼後，民眾待在室內的時間增加，可能不利於防疫。對此，郭書辰說，此理論在台灣較不適用，「對亞熱帶國家來說，大家反而因為天氣熱更容易躲在冷氣房裡。」此外，在新冠肺炎未出現之前，多數人夏季雖久待室內，但流感也沒有因此變得更嚴重。

至於現在仍有多個國家存在顯著疫情，甚至有反彈上升之勢，他說主要是因為國外在邊境管理上開開關關、大規模解封，以及放寬社交距離限制等作法，帶來防疫破口。「以台灣疾管署目前還是維持在一個比較嚴實的隔離檢疫作法，大家比較不用擔心國外疫情會對國內造成太大影響，但提高警覺、確實做好個人衛生管理，對有效封鎖還是非常必要。」

【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年11月號】

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