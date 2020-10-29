去海邊或溪邊玩水 腳抽筋怎麼辦？

【諮詢／徐錦興（屏東科技大學休閒運動健康系教授）、黃正仁（中華民國紅十字會高級水上安全救生教練）、採訪整理／鍾方、繪圖／陳玟憶】

酷熱的季節，戲水、游泳是不少人喜歡的活動，除了游泳池外，山邊溪谷、遼闊海邊，也是常見的戲水場域。然而，玩水時最擔心腳抽筋，常令人措手不及，究竟玩水時，腳突然抽筋，該如何自救，才能平安回到岸邊？

相信愛好水上運動的朋友，對於水中腳趾或腿部抽筋僵硬、疼痛的感受，點滴在心頭，很多人都有類似的抽痛經驗，筱玉也是如此。上個月，她和好友一起到海邊戲水，藉此放鬆工作壓力，未料游得正盡興時，小腿突然抽筋，痛到她慌亂不已，在海水中載浮載沉，緊張到不斷拍打水面，大喊救命，還好引起教生員注意，急忙跳下海攙扶上岸，人才安定下來。至今仍不敢下水，坦言陰影還未消除，一直擔心會溺水。

水中抽筋如何自救？

專家指導３招緩解

長時間待在水中難免突發抽筋，該怎麼自救？專業人士提出自救3招緩解，既能減輕水中抽筋機率，也可協助戲水者安全回到岸邊。

第１招

提高自覺意識、不逞強下水

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，不少人游泳會抽筋，是不懂得趨吉避凶的道理。因為身體抽筋之前，大腦下意識會有種「怪怪、卡卡」的感受，雖然訊號薄弱，但只要有手腳不聽大腦使喚的片斷感覺，就應當機立斷回到岸邊，不要冒險，避免出現抽筋困擾。

然而，不少人會在身體出現不良訊號時「硬游、硬下水」，他急切呼籲，提高自覺意識的重要性，只要身體有小小異狀，都不能輕忽，不要下水或及早上岸，就能降低抽筋帶來的風險。

第２招

深呼吸、放鬆緊張心情

突如其來的抽筋，出現的疼痛、僵硬狀況，常令人緊張慌亂不已，中華民國紅十字會高級水上安全救生教練黃正仁提醒，此刻更應冷靜，深吸一口氣，學會讓心情放鬆，判斷當時水域環境有沒有求助的可能，並大聲喊出「我抽筋了」，尋求支援協助，同時要根據抽筋部位採取自我緩解的措施。

第３招

針對抽筋部位自我緩解

黃正仁教練表示，游泳時最容易發生抽筋的部位，以小腿（後側腓腸肌）、腳趾頭、腳板（足弓）發生機率最高，再來是大腿（前側、後側）；至於手部（手指、手掌、前臂）、腹部抽筋較少見，應重視及學習自我緩解的方法，才能儘速讓肌肉暫時恢復，回到安全之地。

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