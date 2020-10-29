妮娜巧克力城堡創辦人張承惠》做什麼像什麼 是新時代女性必備技能！

【採訪整理／張郁梵、何麗蓮】

把鳳梨、荔枝等台灣在地水果，以及烏龍、紅玉紅茶等南投特色茶葉，融入巧克力當中，Cona’s妮娜巧克力夢想城堡在2019年「ICA世界巧克力大賽」勇奪1金2銀佳績，成功將台灣巧克力品牌推向國際舞台。今年38歲的張承惠作為總經理，凡事親力親為，不僅參與巧克力的開發和製作，也常帶領員工一起赴國外進修與學習；而私底下，她為人女、為人媳、為人母，有三名可愛的孩子，問她如何兼顧工作和家庭？她笑說：「凡事全力以赴，做什麼就要像什麼！」

穿著純白色的雪紡襯衫，搭配黑色俐落長褲，臉上略施脂粉的張承惠，留著一頭浪漫的咖啡色大捲髮，渾身散發著一股專業又不失親和力的女強人氣場。在她眼中，經濟獨立是新時代女性的基本條件。「尤其有家庭的女性更必須要堅忍，因為有負擔，她必須扛起責任。所以我都鼓勵團隊中的女性，若妳真的需要這份薪水去養家活口，那妳就要學習如何在工作、家庭和孩子的教育中，取得平衡點。」

「禮」與「理」併行

才能化解夫妻間的爭執

然而，職業婦女要兼顧家庭和工作，談何容易？就像沒有一間企業可以永遠一帆風順一樣。張承惠回憶，2011年和先生剛成立巧克力品牌的時候，沒有多餘的成本可以聘請巧克力師傅，所以創業初期，自己花了非常多精神在研發巧克力上。「當時小孩很小，是最需要媽媽的時候，我們的行業很難把工作和生活劃分與抽離。當時，經營的民宿與住家都在旁邊，可是我的女兒可能一整天都看不到媽媽，先生就說不要做了，當時夫妻也有小爭吵。」

不像許多女性會感情用事，張承惠對於夫妻間的爭執看得很開。她認為，情侶或夫妻難免意見不合，但禮貌的「禮」與道理的「理」要併行，「有時在情緒上，講話或語氣不一定會有禮貌，但大家都是為了公司或家裡好。等雙方情緒緩和後，透過數據，理性來分析，另一方就會發現，原來你的堅持是有道理的。當然，如果結果出爐，證實自己判斷錯誤，也要鼓起勇氣去認錯！」

只要可以有效溝通，就能找出彼此都能接受的平衡點，從失敗的經驗中獲取的成功，成就感也會更大。就像張承惠當時評估後，決定聽從先生的建議，慢慢把工作上的職權放手交給其他人做，並拜託小姑辭掉銀行工作，一起投入巧克力產業。她笑說，現在小姑已是店裡優秀的巧克力師傅，自己也有更多時間和心力陪伴孩子成長！

工作、生活都全力以赴

苦中带甜找平衡

美國樂壇天后瑪丹娜曾呼籲女性，「不管妳的身分地位是什麼，都必須能隨時改變、塑造出更好的自己。」張承惠坦言，現代女性真的很不簡單！她曾和許多職業婦女一樣，家庭、事業兩頭燒，「我有三個孩子，因為工作一直很忙，大人回到家也都在看手機處理公務，常疏忽跟孩子間的溝通，所以小孩在學校開始有些狀況，老二有點焦慮且不快樂，老大習慣性咬手指，也慢慢不聽外婆教導。」

起初，張承惠只會用物質滿足孩子，直到小孩狀況百出，她在朋友邀約下上了卡內基課程以後，才開始回頭檢視親子關係。「現在，當孩子需要我時，我會馬上放下手邊工作，眼睛看著他，專注地聽孩子說話、認真傾聽。因為媽媽的關心，孩子也學會自我反省，願意跟我聊，也會學著自己解決問題。」

張承惠開心地表示，目前和另一半教育孩子的方式是身體力行，「我也會跟小孩說，媽咪錯了！孩子也會說，媽咪妳沒錯，是我不對。」為了經營巧克力事業，夫妻兩人現階段不得不跟孩子分隔兩地，小孩繼續在清境念小學，夫妻就住埔里、專心打理巧克力事業。雖然相處時間很短暫，卻讓夫妻倆人學會主動傾聽小孩在生活中的點滴。「現在孩子有小狀況時，我們不會先責罵，而是先去問原因。」

假日時，張承惠也會和先生帶著孩子一起參加學校活動，或是規畫小旅行，爬郊山、露營、去海邊玩，全力跟孩子玩到底。偶爾也會全家總動員去觀光工廠體驗，享受美好的親子時光之餘，也可以趁機學習別人的商業行為，為自己的產業注入活水。

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