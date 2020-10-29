快訊

獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妮娜巧克力城堡創辦人張承惠》做什麼像什麼 是新時代女性必備技能！

聯合新聞網 / 大家健康

【採訪整理／張郁梵、何麗蓮】

把鳳梨、荔枝等台灣在地水果，以及烏龍、紅玉紅茶等南投特色茶葉，融入巧克力當中，Cona’s妮娜巧克力夢想城堡在2019年「ICA世界巧克力大賽」勇奪1金2銀佳績，成功將台灣巧克力品牌推向國際舞台。今年38歲的張承惠作為總經理，凡事親力親為，不僅參與巧克力的開發和製作，也常帶領員工一起赴國外進修與學習；而私底下，她為人女、為人媳、為人母，有三名可愛的孩子，問她如何兼顧工作和家庭？她笑說：「凡事全力以赴，做什麼就要像什麼！」

穿著純白色的雪紡襯衫，搭配黑色俐落長褲，臉上略施脂粉的張承惠，留著一頭浪漫的咖啡色大捲髮，渾身散發著一股專業又不失親和力的女強人氣場。在她眼中，經濟獨立是新時代女性的基本條件。「尤其有家庭的女性更必須要堅忍，因為有負擔，她必須扛起責任。所以我都鼓勵團隊中的女性，若妳真的需要這份薪水去養家活口，那妳就要學習如何在工作、家庭和孩子的教育中，取得平衡點。」

「禮」與「理」併行

才能化解夫妻間的爭執

然而，職業婦女要兼顧家庭和工作，談何容易？就像沒有一間企業可以永遠一帆風順一樣。張承惠回憶，2011年和先生剛成立巧克力品牌的時候，沒有多餘的成本可以聘請巧克力師傅，所以創業初期，自己花了非常多精神在研發巧克力上。「當時小孩很小，是最需要媽媽的時候，我們的行業很難把工作和生活劃分與抽離。當時，經營的民宿與住家都在旁邊，可是我的女兒可能一整天都看不到媽媽，先生就說不要做了，當時夫妻也有小爭吵。」

不像許多女性會感情用事，張承惠對於夫妻間的爭執看得很開。她認為，情侶或夫妻難免意見不合，但禮貌的「禮」與道理的「理」要併行，「有時在情緒上，講話或語氣不一定會有禮貌，但大家都是為了公司或家裡好。等雙方情緒緩和後，透過數據，理性來分析，另一方就會發現，原來你的堅持是有道理的。當然，如果結果出爐，證實自己判斷錯誤，也要鼓起勇氣去認錯！」

只要可以有效溝通，就能找出彼此都能接受的平衡點，從失敗的經驗中獲取的成功，成就感也會更大。就像張承惠當時評估後，決定聽從先生的建議，慢慢把工作上的職權放手交給其他人做，並拜託小姑辭掉銀行工作，一起投入巧克力產業。她笑說，現在小姑已是店裡優秀的巧克力師傅，自己也有更多時間和心力陪伴孩子成長！

工作、生活都全力以赴

苦中带甜找平衡

美國樂壇天后瑪丹娜曾呼籲女性，「不管妳的身分地位是什麼，都必須能隨時改變、塑造出更好的自己。」張承惠坦言，現代女性真的很不簡單！她曾和許多職業婦女一樣，家庭、事業兩頭燒，「我有三個孩子，因為工作一直很忙，大人回到家也都在看手機處理公務，常疏忽跟孩子間的溝通，所以小孩在學校開始有些狀況，老二有點焦慮且不快樂，老大習慣性咬手指，也慢慢不聽外婆教導。」

起初，張承惠只會用物質滿足孩子，直到小孩狀況百出，她在朋友邀約下上了卡內基課程以後，才開始回頭檢視親子關係。「現在，當孩子需要我時，我會馬上放下手邊工作，眼睛看著他，專注地聽孩子說話、認真傾聽。因為媽媽的關心，孩子也學會自我反省，願意跟我聊，也會學著自己解決問題。」

張承惠開心地表示，目前和另一半教育孩子的方式是身體力行，「我也會跟小孩說，媽咪錯了！孩子也會說，媽咪妳沒錯，是我不對。」為了經營巧克力事業，夫妻兩人現階段不得不跟孩子分隔兩地，小孩繼續在清境念小學，夫妻就住埔里、專心打理巧克力事業。雖然相處時間很短暫，卻讓夫妻倆人學會主動傾聽小孩在生活中的點滴。「現在孩子有小狀況時，我們不會先責罵，而是先去問原因。」

假日時，張承惠也會和先生帶著孩子一起參加學校活動，或是規畫小旅行，爬郊山、露營、去海邊玩，全力跟孩子玩到底。偶爾也會全家總動員去觀光工廠體驗，享受美好的親子時光之餘，也可以趁機學習別人的商業行為，為自己的產業注入活水。

※ 推薦閱讀：網路霸凌就算源自「玩笑」，仍是殘忍的暴力

※ 《大家健康雜誌》更多精彩文章
◎封面主題：留心５徵兆，避免兒少被誘騙而外流私密照
◎封面主題：惱人的狐臭，該如何治療？

【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年9月號】

相關新聞

去海邊或溪邊玩水 腳抽筋怎麼辦？

酷熱的季節，戲水、游泳是不少人喜歡的活動，除了游泳池外，山邊溪谷、遼闊海邊，也是常見的戲水場域。然而，玩水時最擔心腳抽筋，常令人措手不及，究竟玩水時，腳突然抽筋，該如何自救，才能平安回到岸邊？

隱藏在微笑背後的哀傷 你周圍有「假面憂鬱」的親友嗎？

「假面憂鬱」指的是經過一層偽裝的憂鬱症。患者常顯現各式各樣的身體症狀，如頭痛、失眠、胸悶……，將真正的憂鬱症隱藏在這層偽裝的深處，而不用情緒性字眼來表達感受。想避免憾事發生，該如何發現潛藏在身邊的「假面憂鬱」患者呢？

網路霸凌成新世代夢魘 4關鍵讓其更具傷害性

2019年底至今，世界各國籠罩在不確定來源、不知何時會結束、短短幾個月已帶走近70萬人生命的新冠肺炎疫情陰影下。但除此之外，有個看不見的「疫情」也持續傳播中，尤其影響青少年甚鉅。這個無所不在、看不見、也不知道如何有效防治的「疫情」，就是「網路霸凌」！

歐陽靖走過網路霸凌 靠8個提問轉念面對傷痕

去年秋天，25歲的南韓藝人雪莉因大膽作風，與出道時的清純形象相差甚遠，備受網友指責和羞辱，在長時間遭受網路霸凌的情況下，選擇結束生命。今年春天，年僅22歲的日本摔角選手木村花，因在實境秀《雙層公寓》中的一段表演被誤解，遭受網路鄉民圍剿而輕生……當言行被放大檢視，甚至被誤解，該如何轉換心態，面對不理性的攻擊？

銀髮族合唱阿卡貝拉 活在當下 探索新的自我

「阿卡貝拉」音譯自義大利語「A Cappella」，意思是「無樂器伴奏的純人聲音樂」，可獨奏表演，也可伴奏合唱。對於老年人來說，阿卡貝拉是「預防失智症」最好的活動之一，台北仁濟院自2016年起開設阿卡貝拉課程，希望鼓勵長者透過歌唱，樂在老年、活在當下，進而擁抱未來……

妮娜巧克力城堡創辦人張承惠》做什麼像什麼 是新時代女性必備技能！

把鳳梨、荔枝等台灣在地水果，以及烏龍、紅玉紅茶等南投特色茶葉，融入巧克力當中，Cona’s妮娜巧克力夢想城堡在2019年「ICA世界巧克力大賽」勇奪1金2銀佳績，成功將台灣巧克力品牌推向國際舞台。今年38歲的張承惠作為總經理，凡事親力親為，不僅參與巧克力的開發和製作，也常帶領員工一起赴國外進修與學習；而私底下，她為人女、為人媳、為人母，有三名可愛的孩子，問她如何兼顧工作和家庭？她笑說：「凡事全力以赴，做什麼就要像什麼！」

中暑、熱衰竭有何不同？這兩種人小心熱中風

全球氣候變遷，夏天一年比一年熱。2020年6月22日，花蓮富源測站已監測到38.8度的高溫，台北市也出現37.6度的高溫。炎炎夏日，該如何預防熱傷害？又該怎麼避免因溫度過高而猝死？

和落枕說Bye Bye！醫師教你伸展護肩頸

「落枕」又稱「失枕」，是急性的頸部肌肉拉傷，典型症狀是頸部僵硬疼痛、脖子無法靈活轉動，無論是側轉、前俯、後仰都感覺很困難。想要緩解「非疾病期」的落枕不適，快跟著專家學習三招伸展動作，放鬆硬梆梆的肩頸肌肉！

優雅老後 50歲後必學的皮膚保養及美妝

肌膚保養、化妝、形象的塑造不是年輕人的專利，對銀髮族來說，除了防曬、保濕、少吃甜食有助凍齡，搭配合宜的化妝技巧跟服裝的選擇，更能讓人猜不出年齡，顯得更自信漂亮、充滿魅力！

若生活因疫情而改變 可以「宅」不要「坐」

新冠肺炎疫情爆發以來，世界各國幾乎都受到重大衝擊，今疫情趨緩，但未消失，我們似乎得學著與新冠病毒共存，重建另一種新生活型態。不妨回想，歷經疫情，你的生活改變了甚麼？

喝秋葵綠茶 三週減重五公斤？

有日本女星上節目分享，喝秋葵綠茶，讓她在三星期內成功瘦下五公斤，讓不少網友心生羨慕。秋葵茶真能幫助減肥？原理是什麼？又適合哪些體質？

青草茶、苦茶、西瓜汁...11種退火飲品 喝對了嗎？

炎炎夏日，頭昏身軟、沒有胃口，有些人會趕緊喝杯冰涼的24味涼茶或青草茶消暑氣。但有些人喝完沒多久，就開始肚子疼，到底古早味的清熱消暑茶飲，怎麼喝才對？

熱門新聞

因為愛家 更能照顧到自己 專訪立法委員蔣萬安

隱藏在微笑背後的哀傷 你周圍有「假面憂鬱」的親友嗎？

去海邊或溪邊玩水 腳抽筋怎麼辦？

一廂情願的愛 在愛裡練習放手

網路霸凌成新世代夢魘 4關鍵讓其更具傷害性

國家地理新鮮聞：太空科技重鎮 科技與生態並存

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。