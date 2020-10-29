銀髮族合唱阿卡貝拉 活在當下 探索新的自我

【諮詢／李龍騰（台北仁濟院總院長）、張家榮（台北仁濟院社服室社工）、梁一柱、葉亮廷（台北仁濟院阿卡貝拉課程團員）、採訪整理╱葉語容、張郁梵、圖╱台北仁濟院提供】

「阿卡貝拉」音譯自義大利語「A Cappella」，意思是「無樂器伴奏的純人聲音樂」，可獨奏表演，也可伴奏合唱。對於老年人來說，阿卡貝拉是「預防失智症」最好的活動之一，台北仁濟院自2016年起開設阿卡貝拉課程，希望鼓勵長者透過歌唱，樂在老年、活在當下，進而擁抱未來……

沒有做過的事情，許多銀髮族不敢嘗試；但是生命有許多可能，或許就是多一次嘗試，就能帶來亮麗的新色彩。四年前，台北仁濟院的社工接觸「阿卡貝拉」後，發揮創意，將此課程引進老人身心活化課程，沒想到廣受好評。證明了即使是年輕人的「玩意兒」，樂齡族也不用擔心年齡，可以玩玩看，從中發現新的自己。

歌唱能預防失智、改善憂鬱

台北仁濟院總院長，也是台灣老人學暨老年醫學會理事長的李龍騰醫師指出，根據美國研究顯示，歌唱有助增強肺功能，對於老年人來說，也是「預防失智症」最好的活動之一。

李龍騰院長的家族聚會有時也會相約唱歌，他曾邀過兩位有憂鬱症的大學教授參加，這兩位教授也是他的病人。他們一開始害羞推託著說「我不會唱啦！」李院長點歌給他們唱，「通常唱了第一首之後，慢慢地，他們就會自己點歌來唱了。」他這樣說。

李龍騰院長的歌單裡，少不了伍佰的《你是我的花朵》、《情人的黃襯衫》等活潑輕快的歌曲，他點歌給大家唱，身為國標舞老師的太太也會帶著大家跳舞，唱唱跳跳，非常開心。「所以家人都叫我『團長』；像我的教授朋友跟我們唱完歌，憂鬱症就好了一半。」可見唱歌可以釋放壓力，改善情緒。

李龍騰院長身兼八個醫學會的理監事工作，還有仁濟醫院、臺大醫院的門診，雖然行程滿檔，但他一旦遇到喜歡的歌，就會認真的學旋律、記歌詞。他說：「唱歌是不費力，又能輕鬆改善情緒的好方法。」他的歌聲宏亮，被前任台北仁濟院總院長戴東原稱為「李雷」，加上曾被兒子說過「長得像陳雷」，從此，「李雷」的綽號就與他結下不解之緣。

相約團練、看音樂會

阿卡貝拉讓銀髮族變開朗

台北仁濟院開設的「阿卡貝拉」課程，是用人聲模仿樂器的聲音，再合唱成歌曲，這樣唱歌風韻不同，而且在練習過程中，有著不同的樂趣跟技巧。

台北仁濟院社服室社工張家榮說，會想要開設這樣的課程，是社工們接觸到阿卡貝拉，想到台灣還沒有相關的銀髮族課程，所以請了台灣合唱音樂中心爵士流行藝術總監朱元雷老師來開課。至今已開設了四年，其中早期的學員還自組了社團，固定每周進行一次約兩小時的團練。

在2019年的「第11屆亞太地區老年學暨老年醫學國際研討會」中，仁濟院的各種老人身心活化課程也做了成果發表，其中還安排阿卡貝拉社團的六個團員，在國內外專家前面演唱《Country Road》等英文老歌，讓大家欣賞即便是業餘的銀髮族唱阿卡貝拉，也有模有樣。

張家榮社工看到長輩參與課程後，最大的改變是有些人以前不聽音樂，但現在會揪團去聽音樂會、研究歌唱技巧，還有些人變得比較活潑開朗。

自組「嘎嗶店」社團練唱

樂在老年更開懷

一般人聽到銀髮族聚在一起唱歌，往往會聯想到有伴奏的「卡拉OK」，阿卡貝拉與此不同，其起源於義大利，原本是讚美上帝的唱法，訓練時會加入聲樂的技巧，所以不論唱英文、中文或台語歌，都帶有幾分純淨的藝術性。

團員梁一柱，第一次知道仁濟院針對銀髮族開設阿卡貝拉課程，是聽到廣播電台訪問朱元雷老師，他對此課程做了介紹，於是已有二十多年教會合唱經驗的他，便報名了。

參加過社團的初級班、進階班之後，2019年幾個同學組成了「嘎嗶店（咖啡店的台語諧音）」來進行練習，目前有七位成員。梁一柱說：「取名嘎嗶店，是借用拉丁文Carpe diem的發音，也借用其意涵『活在當下』；希望這個團體透過歌唱，能樂在老年、活在當下，進而擁抱未來。」

梁一柱解釋，「Carpe diem」出自二千多年前著名羅馬詩人賀拉斯（Horace）的拉丁語詩集《頌歌》，中文意思是「活在當下，不要指望明天」。但是，不是單指及時行樂，也不是要漠視未來，而是要人明白未來不可預知，提醒人們好好利用今天所擁有的，珍惜當下的機會，並積極作為。因為當下的積累，就是未來的原料或素材。」

梁一柱在團裡擔任的是Base（低音大提琴）的角色，他分享長年的歌唱經驗說：「其實唱歌的呼吸訓練，可以按摩內臟，據說也因為左右腦協同使用，有預防失智的效果。不過，阿卡貝拉的音準很重要，我們上課也要練發聲、音程、音準等基本功，『打開耳朵聽』也很重要；阿卡貝拉是一種容易進入，卻不容易專精的唱法。」

另外，團裡的「班長」葉亮廷，則有截然不同的經歷，她說自己從小不敢上台、不敢唱歌、非常害羞；會到台北仁濟院來上課，是聽到廣播節目訪問朱元雷老師，他說：「只要會講話，又年滿60歲就可以報名。」加上課程只需繳保證金、完全免學費，於是害羞的她就決定「衝了」，前去挑戰自己內心深處的恐懼。

她說，自己國小中、低年級時，上台唱歌曾被嘲笑，在內心留下了陰影，後來只要遇到音樂課，就有恐懼感，所以在過去幾十年間，不論上台講話、唱歌都是不敢的。但是在仁濟院的課程裡，她的心得是：「我想，既然連老師都可以接受我的破鑼嗓子，我也應該對自己更有信心，告訴自己我可以、可以堅持下去！」

打開耳朵聽、玩在其中

用阿卡貝拉追求快樂

嘎嗶店團員在2019年底，於西門町紅樓進行成果發表會。當時老師要求「每個人都要輪流當主唱」，葉亮廷鼓起勇氣擔任了主唱，唱的是《獅子王》劇中的歌曲《The Lion Sleeps Tonight》、《十八姑娘一朵花》。她回想起當時好緊張，但老公說：「反正就算唱不好，也就是幾分鐘的事，唱完就走了，別人也不認識妳。」讓她放心不少。

葉亮廷說，自從勇敢地唱歌之後，越來越覺得自己「不重面子，重裡子」，很多事情不再只在乎表面，而是看是否真的有收穫、是否快樂。「就像嘎嗶店的精神，我們來這裡就是用一種『玩』的心態活在當下、探索生活，不必給自己太多的限制跟壓力，就讓我『自我感覺良好一下』吧！」

談起練唱的過程，葉亮廷說，跟一般合唱仍有不同。一般合唱是各部練好自己的部分，再一起合唱，但阿卡貝拉是人聲模仿樂器作為伴奏，要學的是樂器的音準，不一定是Do、Re、Me等標準音，因為有時候大夥合音時，可能跑掉音準。「所以，老師要我們一邊唱，一邊『打開耳朵聽別人唱』；如果主唱者跑了半音，大家要試著跟上他；但如果主唱跑音太嚴重，但他有打開耳朵聽的話，就會慢慢被我們拉回來。」她分析。

輕快的節奏、爵士樂般的風格，加上純淨的人聲，阿卡貝拉練習的除了是團員之間的默契，還有勇敢表達、追求快樂的勇氣。用輕鬆自在的心態「玩在其中」，反而得到更多成長。

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