快訊

獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路霸凌成新世代夢魘 4關鍵讓其更具傷害性

聯合新聞網 / 大家健康

【文／黃嘉慈（藝術心理治療師）】

2019年底至今，世界各國籠罩在不確定來源、不知何時會結束、短短幾個月已帶走近70萬人生命的新冠肺炎疫情陰影下。但除此之外，有個看不見的「疫情」也持續傳播中，尤其影響青少年甚鉅。這個無所不在、看不見、也不知道如何有效防治的「疫情」，就是「網路霸凌」！

根據報導，2019年至2020年上半年間，韓國藝人雪莉、具荷拉、日本藝人木村花、韓國排球選手高友敏等皆因受網路霸凌而自殺。台灣藝人楊又穎、楊可涵在2015年也因為長期遭受網路霸凌先後選擇輕生。而在未能被看見的報導背後，又有多少人正飽受網路霸凌，甚至走上絕境？

新世代必將面臨的交流危機

在現代人的生活中，網際網路早已成為主要的資訊中心，特別是在社群網站與手機科技興起後，它更為地球上各個角落的人提供了一個溝通平台，讓人們可以透過這個數位世界交換意見、分享觀點，也藉由這個數位世界實現夢想、創造市場利益。許多兒童和青少年的學習、休閒生活與社交關係，也都與網路產生密不可分的關係。

國際電信聯盟（ITU）於2017年發布的報告指出，全球有70％的年輕人使用網路。台灣網路資訊中心2019年的調查指出：在台灣，12歲以下兒童曾經使用網路的比率是50.9％；12歲以上的受訪者曾使用網路的比率是89.6％。

雖然使用社群網站、傳訊應用程式、遊戲網站和聊天室（例如：Facebook、XBox Live、Instagram、YouTube、Snapchat和其他聊天室）創造許多樂趣以及正向的體驗；然而，網路的使用也有一些負面的影響。

聯合國兒童基金會就在2019年「網路安全日」時提出警告：在全球有70.6％、年齡介於15〜24歲的年輕人遭受到網路暴力、霸凌和騷擾。另一項以U-Report系統所進行的調查發現：1/3年齡介於13〜24歲的參與者表示，自己一直是網路霸凌的受害者；1/5表示自己因為網路霸凌和暴力而輟學。

而根據美國教育部2019年統計資料顯示，在2016〜2017學年間，約有1/5的學生表示曾有被霸凌經驗，方式從不實流言、被排擠、到被威脅、肢體攻擊都有。且全美網路霸凌的現象有逐年增加的趨勢，其中女生通報曾被網路訊息或短訊霸凌者比男生多三倍。

在台灣，依據兒童福利聯盟《2016年台灣兒少網路霸凌經驗調查報告》的資料顯示：將近3/4的兒童青少年（74.1％）覺得網路霸凌情形嚴重，而有高達七成六的兒童青少年曾在網路上目睹或是有受害的經驗。至於霸凌的場合，排名首位的是「社群網站」（93.2％），例如：Facebook、Twitter或微博，再來則是「通訊軟體」（48.0％），例如：Line、What’s app或WeChat。

這些數據呈現的不單單只是數字，更多的是隱藏在數字背後，無論來自高收入和低收入國家年輕人求救的聲音。網路霸凌對他們所造成的身心傷害，可能是我們當初在發明、拓展網路科技，以及讚嘆其新穎與便利性時所始料未及的。

※ 推薦閱讀：網路霸凌就算源自「玩笑」，仍是殘忍的暴力

※ 《大家健康雜誌》更多精彩文章
◎封面主題：留心５徵兆，避免兒少被誘騙而外流私密照
◎封面主題：惱人的狐臭，該如何治療？

【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年9月號】

相關新聞

去海邊或溪邊玩水 腳抽筋怎麼辦？

酷熱的季節，戲水、游泳是不少人喜歡的活動，除了游泳池外，山邊溪谷、遼闊海邊，也是常見的戲水場域。然而，玩水時最擔心腳抽筋，常令人措手不及，究竟玩水時，腳突然抽筋，該如何自救，才能平安回到岸邊？

隱藏在微笑背後的哀傷 你周圍有「假面憂鬱」的親友嗎？

「假面憂鬱」指的是經過一層偽裝的憂鬱症。患者常顯現各式各樣的身體症狀，如頭痛、失眠、胸悶……，將真正的憂鬱症隱藏在這層偽裝的深處，而不用情緒性字眼來表達感受。想避免憾事發生，該如何發現潛藏在身邊的「假面憂鬱」患者呢？

網路霸凌成新世代夢魘 4關鍵讓其更具傷害性

2019年底至今，世界各國籠罩在不確定來源、不知何時會結束、短短幾個月已帶走近70萬人生命的新冠肺炎疫情陰影下。但除此之外，有個看不見的「疫情」也持續傳播中，尤其影響青少年甚鉅。這個無所不在、看不見、也不知道如何有效防治的「疫情」，就是「網路霸凌」！

歐陽靖走過網路霸凌 靠8個提問轉念面對傷痕

去年秋天，25歲的南韓藝人雪莉因大膽作風，與出道時的清純形象相差甚遠，備受網友指責和羞辱，在長時間遭受網路霸凌的情況下，選擇結束生命。今年春天，年僅22歲的日本摔角選手木村花，因在實境秀《雙層公寓》中的一段表演被誤解，遭受網路鄉民圍剿而輕生……當言行被放大檢視，甚至被誤解，該如何轉換心態，面對不理性的攻擊？

銀髮族合唱阿卡貝拉 活在當下 探索新的自我

「阿卡貝拉」音譯自義大利語「A Cappella」，意思是「無樂器伴奏的純人聲音樂」，可獨奏表演，也可伴奏合唱。對於老年人來說，阿卡貝拉是「預防失智症」最好的活動之一，台北仁濟院自2016年起開設阿卡貝拉課程，希望鼓勵長者透過歌唱，樂在老年、活在當下，進而擁抱未來……

妮娜巧克力城堡創辦人張承惠》做什麼像什麼 是新時代女性必備技能！

把鳳梨、荔枝等台灣在地水果，以及烏龍、紅玉紅茶等南投特色茶葉，融入巧克力當中，Cona’s妮娜巧克力夢想城堡在2019年「ICA世界巧克力大賽」勇奪1金2銀佳績，成功將台灣巧克力品牌推向國際舞台。今年38歲的張承惠作為總經理，凡事親力親為，不僅參與巧克力的開發和製作，也常帶領員工一起赴國外進修與學習；而私底下，她為人女、為人媳、為人母，有三名可愛的孩子，問她如何兼顧工作和家庭？她笑說：「凡事全力以赴，做什麼就要像什麼！」

中暑、熱衰竭有何不同？這兩種人小心熱中風

全球氣候變遷，夏天一年比一年熱。2020年6月22日，花蓮富源測站已監測到38.8度的高溫，台北市也出現37.6度的高溫。炎炎夏日，該如何預防熱傷害？又該怎麼避免因溫度過高而猝死？

和落枕說Bye Bye！醫師教你伸展護肩頸

「落枕」又稱「失枕」，是急性的頸部肌肉拉傷，典型症狀是頸部僵硬疼痛、脖子無法靈活轉動，無論是側轉、前俯、後仰都感覺很困難。想要緩解「非疾病期」的落枕不適，快跟著專家學習三招伸展動作，放鬆硬梆梆的肩頸肌肉！

優雅老後 50歲後必學的皮膚保養及美妝

肌膚保養、化妝、形象的塑造不是年輕人的專利，對銀髮族來說，除了防曬、保濕、少吃甜食有助凍齡，搭配合宜的化妝技巧跟服裝的選擇，更能讓人猜不出年齡，顯得更自信漂亮、充滿魅力！

若生活因疫情而改變 可以「宅」不要「坐」

新冠肺炎疫情爆發以來，世界各國幾乎都受到重大衝擊，今疫情趨緩，但未消失，我們似乎得學著與新冠病毒共存，重建另一種新生活型態。不妨回想，歷經疫情，你的生活改變了甚麼？

喝秋葵綠茶 三週減重五公斤？

有日本女星上節目分享，喝秋葵綠茶，讓她在三星期內成功瘦下五公斤，讓不少網友心生羨慕。秋葵茶真能幫助減肥？原理是什麼？又適合哪些體質？

青草茶、苦茶、西瓜汁...11種退火飲品 喝對了嗎？

炎炎夏日，頭昏身軟、沒有胃口，有些人會趕緊喝杯冰涼的24味涼茶或青草茶消暑氣。但有些人喝完沒多久，就開始肚子疼，到底古早味的清熱消暑茶飲，怎麼喝才對？

熱門新聞

因為愛家 更能照顧到自己 專訪立法委員蔣萬安

隱藏在微笑背後的哀傷 你周圍有「假面憂鬱」的親友嗎？

去海邊或溪邊玩水 腳抽筋怎麼辦？

一廂情願的愛 在愛裡練習放手

網路霸凌成新世代夢魘 4關鍵讓其更具傷害性

國家地理新鮮聞：太空科技重鎮 科技與生態並存

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。