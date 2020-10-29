網路霸凌成新世代夢魘 4關鍵讓其更具傷害性

【文／黃嘉慈（藝術心理治療師）】

2019年底至今，世界各國籠罩在不確定來源、不知何時會結束、短短幾個月已帶走近70萬人生命的新冠肺炎疫情陰影下。但除此之外，有個看不見的「疫情」也持續傳播中，尤其影響青少年甚鉅。這個無所不在、看不見、也不知道如何有效防治的「疫情」，就是「網路霸凌」！

根據報導，2019年至2020年上半年間，韓國藝人雪莉、具荷拉、日本藝人木村花、韓國排球選手高友敏等皆因受網路霸凌而自殺。台灣藝人楊又穎、楊可涵在2015年也因為長期遭受網路霸凌先後選擇輕生。而在未能被看見的報導背後，又有多少人正飽受網路霸凌，甚至走上絕境？

新世代必將面臨的交流危機

在現代人的生活中，網際網路早已成為主要的資訊中心，特別是在社群網站與手機科技興起後，它更為地球上各個角落的人提供了一個溝通平台，讓人們可以透過這個數位世界交換意見、分享觀點，也藉由這個數位世界實現夢想、創造市場利益。許多兒童和青少年的學習、休閒生活與社交關係，也都與網路產生密不可分的關係。

國際電信聯盟（ITU）於2017年發布的報告指出，全球有70％的年輕人使用網路。台灣網路資訊中心2019年的調查指出：在台灣，12歲以下兒童曾經使用網路的比率是50.9％；12歲以上的受訪者曾使用網路的比率是89.6％。

雖然使用社群網站、傳訊應用程式、遊戲網站和聊天室（例如：Facebook、XBox Live、Instagram、YouTube、Snapchat和其他聊天室）創造許多樂趣以及正向的體驗；然而，網路的使用也有一些負面的影響。

聯合國兒童基金會就在2019年「網路安全日」時提出警告：在全球有70.6％、年齡介於15〜24歲的年輕人遭受到網路暴力、霸凌和騷擾。另一項以U-Report系統所進行的調查發現：1/3年齡介於13〜24歲的參與者表示，自己一直是網路霸凌的受害者；1/5表示自己因為網路霸凌和暴力而輟學。

而根據美國教育部2019年統計資料顯示，在2016〜2017學年間，約有1/5的學生表示曾有被霸凌經驗，方式從不實流言、被排擠、到被威脅、肢體攻擊都有。且全美網路霸凌的現象有逐年增加的趨勢，其中女生通報曾被網路訊息或短訊霸凌者比男生多三倍。

在台灣，依據兒童福利聯盟《2016年台灣兒少網路霸凌經驗調查報告》的資料顯示：將近3/4的兒童青少年（74.1％）覺得網路霸凌情形嚴重，而有高達七成六的兒童青少年曾在網路上目睹或是有受害的經驗。至於霸凌的場合，排名首位的是「社群網站」（93.2％），例如：Facebook、Twitter或微博，再來則是「通訊軟體」（48.0％），例如：Line、What’s app或WeChat。

這些數據呈現的不單單只是數字，更多的是隱藏在數字背後，無論來自高收入和低收入國家年輕人求救的聲音。網路霸凌對他們所造成的身心傷害，可能是我們當初在發明、拓展網路科技，以及讚嘆其新穎與便利性時所始料未及的。

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