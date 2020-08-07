治療足底筋膜炎 骨震波、增生療法哪個好？

【諮詢／王思恒（林口長庚醫院復健科醫師）、採訪整理／ 黃苡安】

如果把足弓比喻成一把箭，足底筋膜就像是弓上的弦，每踏地一次等於拉一次弦。若足部長期負擔過重，在跟骨與筋膜交界處就容易有撕裂傷；當撕裂傷不斷產生、無法癒合，便引發足底筋膜炎。據統計，約有1/10的人一生至少會罹患一次足底筋膜炎，究竟罹患足底筋膜炎後，該怎麼選擇適合自己的治療方法？

足底筋膜炎初期可選擇拉筋、熱敷、電療等保守型治療，若恢復效果不佳，或希望快速見效，可採積極型療法，包括侵入式的注射葡萄糖液、血小板增生治療，或非侵入式的骨震波；手術則是終極手段，通常在極度疼痛又伴隨有骨刺困擾時，才考慮進行。不論選擇哪種治療，醫師強調，一定要讓足部充分休息。本文訪問林口長庚醫院復健科王思恒醫師，分享目前足底筋膜炎的治療方式！

保守型治療方式

■熱水泡足：用40℃以內的熱水泡腳20分鐘，每天三次；也可採冷熱交替法，先泡冷水30秒，再泡熱水3分鐘，如此反覆進行20分鐘，熱水同樣控制在40℃內，避免燙傷，冷水設定在10℃，以免凍傷。可選購泡足機，免除熱水控溫不便的問題。熱敷方式和熱水泡足相同。急性期則必須冰敷，減緩肌纖維出血。

■電療：透過物理治療，以電流刺激周邊神經和肌肉，使血管擴張，改善患部血液循環，在足底筋膜初期可達到消炎與止痛目的，是安全又經濟的治療方式。電療有健保給付，每次約20分鐘，療程建議一周2～3次，通常要做6次以上才會感覺改善。如有改善，建議至少完成一個月的療程。

■口服止痛藥：使用最久的治療方式之一，健保有給付。不過，王思恒醫師表示，很少患者靠吃藥，足底筋膜炎就不痛了，拿全身吸收的藥物治療局部疾病，他認為有些不適合，除非患者只想吃藥和拉筋伸展，他才會開止痛藥。

■施打類固醇：打一劑就見效，但施打次數過多，位於腳掌和足底筋膜中間的脂肪墊會萎縮，等於失去天然的防護墊，且筋膜易斷裂，會阻礙身體組織自主修復功能。急性期可用，使用上必須很節制。有健保給付。

■足弓墊／足跟墊： 部分患者的足部結構變形，足弓消失，需量身製作鞋墊將足弓撐起、完整包覆足部，避免塌陷的足弓不斷拉扯足底筋膜，並可吸收震度及矯正足型。訂製時還需買新鞋一併製作處理，醫療儀器公司、義肢公司及部分醫療院所有提供此服務。客製化足弓墊從4、5千元至萬元都有。