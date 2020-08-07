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若生活因疫情而改變 可以「宅」不要「坐」

聯合新聞網 / 大家健康

【採訪整理／戴怡君、謝秉廷、李碧姿】

新冠肺炎疫情爆發以來，世界各國幾乎都受到重大衝擊，今疫情趨緩，但未消失，我們似乎得學著與新冠病毒共存，重建另一種新生活型態。不妨回想，歷經疫情，你的生活改變了甚麼？

根據董氏基金會心理衛生中心今年進行「新冠肺炎疫情期間生活改變與情緒現況」線上調查結果，發現疫情爆發後，超過五成民眾生活型態出現各種變化，超過1/4民眾更多時間待在家中，每10人中有1人每日坐著時間超過12小時。

新冠疫情讓宅家時間變長

身體活動量減少

這份調查於2020年4月19日至28日進行，有效回收問卷共1,282份。有38.3％的受訪者每日「坐著」時間超過8小時；70.5％的受訪者生活型態總是經常以「坐式」（如聊天、開車、看電視、閱讀、上網等）為主；有45.7％的受訪者認為，自己的「身體活動量」比疫情爆發前少。

調查結果顯示，超過1/5的受訪者不滿意因疫情引起的生活變化；最近一個月的情緒狀態前五名，分別為「平靜」（43.9％）、「擔心」（38.1％）、「焦慮」（23.2％）、「緊張」（21.8％）、「驚慌」（9.3％），竟有四項是負面情緒，且女性感受到負面情緒的比例高於男性。受訪者表示，因疫情影響必須調整日常，其中覺得最不習慣與不方便的前三名為：「配戴口罩時間長」（35.3％）、「休閒活動選擇減少」（16.1％）、「減少與親朋好友的聚會」（13.1％）。至於有正向感受的前三名事項，分別是「與家人/親友相處」（33.5％）、「網路資訊或影音的分享」（31.5％）、「個人應用時間增加」（31.4％）。

「宅」在家

小心越「坐」越憂鬱

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，本次調查發現，防疫期間受訪者從事各種身體活動的頻率，常從事「坐式生活」（如坐著看電視、閱讀、上網等）者占70.5％，「輕度身體活動」（如散步、伸展、家務勞動等）者占40.2％，「中度身體活動」（如健走、舞蹈等）者占16.7％，「強度身體活動」（如跑步、跳繩等）者占7.3％，從事比例隨著運動強度遞減，從事中強度身體活動的比例，男性高於女性，從事輕度活動或坐式生活的比例，女性高於男性；超過六成六受訪者減少與親友面對面互動的頻率，女性減少的比男性來得多；近三成五受訪者增加以通訊工具和親友互動的頻率，女性增加的也比男性多，均達顯著。

葉雅馨主任提醒，當「坐式生活」超過6小時以上時，便屬於久坐，已有多項研究證實，久坐易增加各種非傳染性疾病的罹患率，造成骨骼傷害、肌肉退化與影響心理健康。本次調查也顯示，選擇負向情緒的比例，每日坐超過8小時者多於坐8小時內者。另外2020年2月發表於《柳葉刀精神病學》期刊的研究亦指出，青少年久坐時間增加，會提高罹患憂鬱症的風險。

環境受限

別讓調節情緒能力也受損

當情緒低落時，我們傾向選擇做讓自己振作起來的事情；情緒高亢時，選擇做可以讓自己平靜的活動，我們具備透過選擇活動來調節情緒的能力，藉此維持心理健康狀態。不過，因為疫情的影響，我們對活動的選擇變得非常有限。根據2020年4月《JAMA精神病學期刊》一份研究指出，在個人選擇活動受限制的情況下，這種自然的情緒調節會受到損害而可能導致憂鬱。尤其是憂鬱症患者，可能自我調整情緒的能力受損得更為嚴重。

葉雅馨主任說，我們已進入後疫情時代的新生活型態，活動選擇及活動空間的受限是可預期的，需要提醒自己保持選擇活動的彈性，維持情緒調節的能力。根據2020年2月發表於《老年醫學期刊：心理科學和社會科學》的研究指出，參加各種不同活動的人，與沒有參加活動者相比，擁有更好的認知能力，可保護我們因老化而減損的認知能力。此研究證實了為自己安排多元性活動的好處，即便為了防疫，選擇居家不外出，我們仍可以嘗試或創造多元化活動，例如任何型態且自己喜歡的運動、看劇或看影集、泡澡SPA、閱讀，或信仰上的禱告、誦經等，讓其納入日常生活，養成紓壓的習慣，持續進行，可以平衡情緒。

新居家生活型態

維持輕、中度身體活動量

如果較多時間待在家中，葉雅馨主任補充，不要輕忽輕度活動的重要性，輕度活動可近性較高，也能減少久坐的時間。建議可以透過數位工具（APP、鬧鐘等），定時提醒自己起身動一動，例如做家務、站著打電腦、追劇、站起來喝水或飲料、走一圈或扭腰擺臀三分鐘，甚至與親友視訊、聊天時，彼此提醒站起來伸展一下，或移動到不同的角落。另外，環境空間也可以做一些布置上的變動，讓它更容易成為生活的方式。

葉雅馨主任強調，情緒調節能力的培養，除了上述居家日常的紓壓方式，更重要的是「養成運動習慣」。多項國內外研究皆證實，運動促進身心健康，有效改善憂鬱情緒。她建議民眾可依照空間不同，做不同的活動安排，例如十坪的套房空間小，可做立定操（舉手抬腿）、立定跑步、扶椅深蹲等；或把客廳沙發前方的桌子移開，挪出電視前的空間，活動選擇就多了，可以跳繩、搖呼拉圈或是跟著教學影片鍛鍊身體等，保持動態的生活模式，有利身心健康。

【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年7月號】

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