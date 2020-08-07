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優雅老後 50歲後必學的皮膚保養及美妝

聯合新聞網 / 大家健康

【曾興隆（台北仁濟院附設醫院副院長、皮膚科醫師）、名辰（雅舍思造型彩妝師）、採訪整理／葉語容、張郁梵、攝影／許文星】

肌膚保養、化妝、形象的塑造不是年輕人的專利，對銀髮族來說，除了防曬、保濕、少吃甜食有助凍齡，搭配合宜的化妝技巧跟服裝的選擇，更能讓人猜不出年齡，顯得更自信漂亮、充滿魅力！

許多愛美的年長者常因為上了年紀，皮膚鬆弛、出現曬斑和皺紋，而降低出門社交的意願。根據日本研究發現，注重保養及化妝的長輩，會因外表看起來比較年輕而提高自信心，更願意出門活動與人交流。此外，保養及化妝的行為，可讓長輩不只動手，也能動腦。像是抹乳液、擦眼影、塗口紅等，需要使用手指、手臂、肩膀、脖子等肌肉，這些動作對70歲以上的長者來說，比端碗、拿筷子還費力，這些刺激有助於延緩老化、預防失智。

破除５大迷思

皮膚抗老要有新觀念

近年抗老的技術進步得很快，「凍齡」的美魔女及男士們大量增加；只要看檯面上的名人就知道，醫美的技術已經追趕上皮膚老化的速度了。以下是仁濟醫院副院長、皮膚科醫師曾興隆點出的皮膚保養迷思，快來看看你的觀念是否跟上了時代。

Ｑ抗老應該少油、少鹽、少糖？

正解》錯，年長者可吃多一些好油。

曾興隆副院長說，近年營養趨勢認為，油不必太限制，不論何種油，只要是乾淨、非回鍋酸化的油，年長者都應正常吃，甚至可吃多一些。

Ｑ多吃水果顯得年輕？

正解》錯，吃太多太甜的水果，對皮膚無益，會轉成脂肪。

很多人以為水果是天然食物，多吃會使皮膚變好，但曾興隆副院長說：「人體難以吸收果糖，果糖易轉化為脂肪而變胖。若愛吃水果，建議吃糖分較少的蘋果、芭樂、番茄。」根據衛福部飲食建議，每人每天約攝取兩個拳頭大的水果即可。

Ｑ睡美容覺有助肌膚逆齡？

正解》不一定，重點是「入睡時間」，而非久睡。

近年有研究顯示，每天睡7～8小時最好，超過10小時，反而對身體有害。曾興隆副院長指出，最好在晚上11點左右入睡，長期下來，這個時間入睡的人，會比更晚睡的人顯得年輕。

Ｑ抗老保養品怎麼挑？

正解》「防曬」、「保濕」功能最重要，其他功能，凍齡效果不大。

曾興隆副院長認為，這兩種功能對抗老化特別重要，曾有患者旅居美國十幾年，跟外國人一樣出門都不防曬，回台灣之後，看起來比勤防曬的姐姐還老。保濕方面，年長者的油脂分泌量少，皮膚易乾裂，所以深層保濕也很重要。這兩種基本功，短期看不出成效，但長期絕對有差別。

Ｑ想靠醫美變年輕，該注意什麼？

正解》持續做，才能保持效果。

現在的醫美技術很好，外觀自然，且看起來可以逆齡幾十歲。曾興隆副院長提醒，因為老化是進行式，所以「進廠維修」也要定期做，才能保持效果。

彩妝課程

為銀髮族增添生活色彩

為了提升銀髮族的自信，讓長者更願意出門，台北仁濟院每年都會推出「打造個人形象，魅力養成」課程，指導老師是雅舍思造型彩妝師名辰（Darren），藉由一步步教導化妝細節，讓銀髮族邊玩邊學、享受精緻彩妝跟衣服穿搭的樂趣，以下是重點示範。

步驟一：妝前保濕

重要性：★★★★★

使用產品》化妝水、精華液、乳液

選擇祕訣》

1. 精華液、乳液的質地選擇與用量，以吸收後不會感覺厚重、黏膩為準。

2. 塗抹化妝水輕輕（由下而上）按摩；再上精華液、乳液按摩。

3. 在保濕品吸收完、上彩妝品之前，肌膚要有一定的彈潤度。用手彈測，要有一點彈性但不黏膩。

步驟二：顏色校正

使用產品》隔離霜、打光液

選擇祕訣》

1. 隔離霜可選粉紅色（有透亮感的），可使膚色更明亮。建議全臉擦，但在黑眼圈、眼袋色深的地方，建議只擦透明（或白色）隔離霜，若擦潤色產品，反而會反黑。

2. 妝前提亮的打光品建議選「打光液」，不建議用「打光粉」。

3. 塗隔離霜後，打光液塗在太陽穴、蘋果肌、嘴唇下方、額頭較凹處。眼袋不突出的人，可塗在眼袋上，眼袋較膨者不要使用。

步驟三：底妝

使用產品》粉底液、刷具、遮瑕液（蜜粉或粉餅）

選擇祕訣》粉底液、遮瑕產品應選擇液態、不油、接近水狀的產品，可增加年長者的肌膚保水度。

注意》

1. 乾性肌膚上粉底液宜使用刷具，再用手輕輕按壓；而油性肌膚可直接用手擦，以增加服貼度。原則上是全臉上粉底液，但用量不須多，眼睛部分輕輕帶過即可。

2. 魚尾紋處要用手輕推開再上妝，粉底液的量越少越好。

3. 想讓法令紋變淡，勿用大量粉底液堆疊，應使用「明彩筆」或者「比膚色白一階的遮瑕液」。

4. 針對斑點或眼鏡壓痕，顏色深的話，可用粉底液遮瑕；顏色淺的話，可用明彩筆或遮瑕液遮瑕。

5. 自然的妝感，不一定要針對每個小斑點遮瑕，但若將眼袋顏色變淺，可提亮氣色。像是用粉底液混合蜜桃色的遮瑕液（約1：1的量），可以讓眼袋變得不明顯。

6. 如果粉底液、遮瑕液塗得好，可省略蜜粉或粉餅的步驟，改在眼袋、蘋果肌等凹陷處補一些打亮粉。

步驟四：眼妝

使用產品》大地色且帶珠光的眼影、褐色眼線膠（眼線液）

注意》

1. 在上眼影前，可用膚色眼影輕上一層打底，再塗上眼影，含有珠光的產品可提亮氣色。接著上眼線膠。

2. 「眼線液」如果畫得太明顯，會顯強勢，更顯老。可省略眼線液，或疊加在睫毛根部。若自己畫眼線，鏡子要擺在眼睛下方才看得清楚。

步驟五：眉毛

使用產品》眉筆（眉液）、眉刷、眉粉

注意》

1. 先用眉筆畫出眉形，再用眉液（筆）一根根畫。

2. 前面過程中都可用眉刷順眉，最後用眉刷沾眉粉定型。

3. 用刷子沾粉底液，修整外圍形狀。

步驟六：定妝畫口紅

使用產品》打亮粉、腮紅、口紅、唇筆

注意》

1. 用打亮粉修飾輪廓，刷在眼袋、蘋果肌、太陽穴。再刷上腮紅。

2. 最後口紅用的是唇釉，唇釉點上後再用唇筆勾勒出完整的形狀。

【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年7月號】

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