和落枕說Bye Bye！醫師教你伸展護肩頸

【諮詢／許嘉麟（輝馥診所復健專科醫師）、動作設計及圖片提供／輝馥診所、採訪整理／鄭碧君】

「落枕」又稱「失枕」，是急性的頸部肌肉拉傷，典型症狀是頸部僵硬疼痛、脖子無法靈活轉動，無論是側轉、前俯、後仰都感覺很困難。想要緩解「非疾病期」的落枕不適，快跟著專家學習三招伸展動作，放鬆硬梆梆的肩頸肌肉！

許多人都有落枕的經驗，早上睡一覺起床，突然感覺肩頸肌肉疼痛，脖子卡卡不舒服，連轉個頭都痛，到底該怎麼辦？需要去看醫生，還是把枕頭換掉就好？

輝馥診所復健專科許嘉麟醫師表示，落枕在醫學上的正式名稱為「急性頸椎關節周圍炎」，其症狀是從後頸正中或側面延伸到肩胛骨或上背，產生疼痛、僵硬及活動困難的現象。這是身體為了保護受傷的頸部，而透過收縮肌肉（包括斜方肌、胸鎖乳突肌及提肩胛肌）的方式，防止其周圍組織進一步受損而啟動的保護機制。

２招矯正錯誤姿勢

導致落枕的原因很多，加上頸部是重要血管、神經通過的地方，甚至還有按壓後會導致血壓降低的頸靜脈竇，在不知道自己頸動脈是否雙側暢通的情況下，並不適合自行處理，務必諮詢專科醫師。

一般來說，若單純肌肉問題引發的落枕，約休息3～5天就能改善，不見得非得看醫生，但許嘉麟醫師提醒，倘若症狀未好轉或多次發生，建議盡快就醫找出「為何落枕」，才能真正解決問題，避免再次發生。

雖然落枕不宜自療，但一般人在「非疾病期」，可以透過調整姿勢、適度伸展，減少一些因姿勢不良造成的落枕不適。許嘉麟醫師為此設計了一系列簡單易執行的伸展動作，並特別提醒長時間久坐的上班族或肌力不足的年輕女性，別忘了把握零碎時間舒緩僵硬的肌肉！

保持身體中線，必學的２招式

1. 收、推下巴法

保持身體中線最簡單的方式就是「收下巴」，尤其是上班族使用電腦時會不自覺地前傾頭部，應提醒自己把下巴往後收，以便有效地調整體態；或者可進階用手輕推下巴到底。

2. 頭頂書調整中線

假如頭頸總是不自覺會向前傾，也可在頭頂擺上一本書，以便維持正確姿勢！