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中暑、熱衰竭有何不同？這兩種人小心熱中風
【諮詢／顏瑞昇（臺大醫院急診部主治醫師）、採訪整理／葉語容】
全球氣候變遷，夏天一年比一年熱。2020年6月22日，花蓮富源測站已監測到38.8度的高溫，台北市也出現37.6度的高溫。炎炎夏日，該如何預防熱傷害？又該怎麼避免因溫度過高而猝死？
2019年夏天，超級熱浪侵襲歐美，法國遭受兩波熱浪襲擊，最高溫曾達到攝氏46℃，光是6、7月就有超過1500人死亡；年僅32歲的美國前NFL（國家橄欖球聯盟）球星佩特魯斯，也因為熱衰竭，不幸離世。
以往在冬天常有寒流凍死人的新聞，卻很少聽到有人被高溫熱死。不過，近年來全球氣候一年比一年極端，夏季溫度一年比一年高，「炎熱」已成為不容忽視的問題，也會對身體帶來熱傷害。以下就讓我們來認識「熱」究竟會帶來哪些輕重不等的傷害，掌握幫自己降溫的祕訣！
「中暑」是俗稱
「熱衰竭」才是正名
一般人熟知的「中暑」，其實是民間俗稱，指的是熱天常出現的肩頸僵硬、頭昏腦脹、口渴、肢體痠痛等現象，也是夏天最普遍的一種熱傷害。然而，「中暑」這個名詞嚴格說起來並不正確，不論中醫、西醫都沒有這個學名。
從西醫來看，有一個類似的名詞──「熱中暑」，指的是體內蓄熱過多（體溫超過40℃或40.5℃），使中樞神經受到影響，導致體溫調控能力失靈、皮膚不能排汗等情況；跟俗稱的「中暑」相比，西醫定義的「熱中暑」顯然更嚴重，並且需要盡速就醫。
其實，我們熟知的中暑症狀，是西醫所稱的「熱衰竭」；熱衰竭通常不必就醫，自行透過按摩、刮痧、吃清涼退火的食物等緩解後，多半能痊癒。如果是容易發生熱衰竭的體質，也可以透過中醫診療來改善。
【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年7月號】
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