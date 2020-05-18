用「降噪耳機」聽音樂 可避免傷聽力？

【採訪整理／林建煌】

在捷運上聆聽喜愛的歌曲，是不少通勤族最享受的事，但車上人們的交談聲和列車行駛的聲音干擾，卻讓你常不自覺地把耳機音量調高嗎？小心長時間下來，恐怕傷聽力！醫師提醒，許多民眾的耳機音量常超過90分貝，易造成聽損。市售不少降噪式耳機，宣稱可讓人聽得更清楚，又不傷聽力，效果真的這麼好嗎？

近年「降噪耳機」正夯，不論是Apple推出的Airpods pro、Sony WF-1000XM3耳機，還是BOSE的抗噪耳機，標榜有主動式降噪、抗噪功能，可以讓使用者避免外界干擾，更健康的享受音樂，但它是否真的如此神奇？

降噪耳機分為主動和被動兩種，被動降噪耳機俗稱「隔音耳機」，藉由耳罩、耳墊等物理隔絕的方式，與耳朵緊閉貼合來達到降噪的效果。不過，這對於隔絕環境音效果有限，通常使用體驗不佳。而主動降噪耳機的原理，是主動降噪拾音器收集聲波，降噪晶片解析聲波、並產生反向聲波，中和正反向的聲波後，由喇叭撥出已降噪的聲波。

現在有自動適應降噪型的耳機，用戶可透過案件或環境感知的方式去調整降噪程度的高低，不過價格相對而言較貴一些。（掃描QR code延伸閱讀：運動聽音樂，能忘記疲憊、增加效能？）

長期暴露在85分貝易聽損

但耳機音量常超過90分貝

戴上耳機跑步或通勤，是時下許多年輕族群的生活習慣，但常因此讓雙耳負擔過大、導致聽力受損的年齡層逐年下降。振興醫院耳鼻喉部專科醫師張智惠表示，現代人長期處於高分貝吵雜的環境而不自知，長期暴露在超過85分貝以上的聲音下，易造成聽力受損。如果在接近80分貝的環境，還要繼續接電話、看影片、聽音樂，耳機音量常直逼90分貝以上，會造成耳朵傷害。

張智惠醫師指出，降噪耳機的功用簡單來說是透過晶片幫你「挑選」出你需要和不需要的聲音，讓你在聆聽的過程中，不會因為外界干擾，而被迫得將聲音調到耳朵無法負擔的聲量，對於預防聽力受損有一定的幫助。