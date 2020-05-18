「睡眠手環」能幫忙 改善失眠或助眠止鼾嗎？

【諮詢／林嘉謨（新光醫院睡眠中心暨胸腔科主任）、採訪整理／張慧心】

根據台灣睡眠醫學學會統計，臺灣每5人就有1人深受失眠之苦，全臺失眠人口已經超過400萬人。這些人用盡方法，按摩紓壓、精油芳療、聽音樂、泡澡助眠、換寢具、換床……都不見得奏效，非常苦惱。有些人看到網路上販售「睡眠手環」等穿戴裝置，號稱可改善睡眠或助眠止鼾，心動之餘也不免好奇：這種科技產品真能讓自己香甜入夢嗎？

目前被失眠族熱烈討論的睡眠手環，一只要價13000元起跳，號稱只要在睡前15～30分鐘配戴，即可幫助入眠、深睡，改善睡眠品質。業者宣稱可釋放一種穩定的低頻聲波，讓腦子在入眠後可維持較久的深眠期，降低醒後的疲倦感。

臺灣睡眠醫學會前任理事長、新光醫院睡眠中心暨胸腔內科主任林嘉謨表示，坊間常見的助眠穿戴裝置，如功能不一的各式手環、手機APP，宣稱能幫有睡眠問題的人改善睡眠品質，並能記錄心率、深層睡眠時間、睡眠周期等。但這些APP和穿戴裝置所提供的資料並不精準，甚至可能加重失眠症狀。

睡眠手環可釋放助眠頻率

雖可助眠，卻可能導致聽損

林嘉謨說，「睡眠手環」能釋放幫助睡眠的頻率，通常是指使腦波活動較緩慢的Delta波（通常在深度睡眠時才會出現）。「接收這種聲波，其效果就像聽規律的低頻引擎聲或節奏平緩的音樂，原理上可以助眠。但把這類電子產品長期放在枕邊，不但增加聽力受損風險，也增加電磁波、升高罹癌的風險，使用時不得不謹慎為之。」