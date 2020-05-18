先吃蛋白質還是蔬菜？這樣進食 緩解胃食道逆流

【採訪整理／李康妮】

當胃酸、胃裡的食物、膽汁等倒流進入食道、咽喉、口腔，或呼吸道等部位，而引起不適，就稱為「胃食道逆流」。健保署統計，全臺胃食道逆流患者超過76萬人，若放任胃食道逆流，不積極治療，易提高細胞病變的風險。臨床顯示，約七成患者，可經由飲食、生活習慣調整改善症狀……

飯後胸口一陣灼熱，喉頭有一股酸液湧上來，小心！這些都是胃食道逆流的症狀！現代人生活壓力大，加上三餐飲食不定，俗稱「火燒心」的胃食道逆流逐漸普遍。如果你也有這樣的困擾，不妨改變進食順序，吃飯時先吃蛋白質，再吃蔬菜，最後才吃澱粉，可以有效減輕飲食太甜或太油膩造成的身體不適。

蛋白質→蔬菜→澱粉

緩解胃食道逆流

「與一般建議減重者進食的順序不同（蔬菜→蛋白質→澱粉），若是胃食道逆流患者，建議先吃蛋白質食物，再吃蔬菜，最後才是澱粉類。」榮新診所營養師李婉萍說明，任何食物吃下肚後，都會刺激胃酸分泌，即便是蛋白質也不例外，差別在於，比起蛋白質，澱粉及甜食更容易觸發大量的胃酸分泌，造成逆流。

事實上，胃裡頭的消化酵素主要功能就是分解蛋白質，因此吃正餐時，先將蛋、肉、豆腐等吃進肚，不僅不會刺激大量的胃酸分泌，且能幫助蛋白質直接消化。其次，再吃進蔬菜類，以植物纖維包覆多餘胃酸往腸道走，有助於減緩胃壁的刺激，也不會因為胃酸量太多而往食道回流；最後才吃澱粉，補充身體所需的熱量。過程中不要喝湯湯水水，除了刺激胃酸分泌，還會稀釋胃酸，影響消化功能。

李婉萍提醒，嚴重胃潰瘍的患者，不適合吃太多蔬菜，因為大量的粗糙食物會讓胃壁受不了。