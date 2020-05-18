幫助家人戒菸必看！成功戒菸者這樣戰勝菸癮

【文／張慧心】

日本國寶級喜劇天王志村健，由於常年抽菸喝酒，甚至曾經一天抽菸超過60根，導致肺部功能不佳，不久前感染新冠肺炎後，沒能從疫病中康復，以70歲尚稱不上高壽的年紀戛然殞落，留給觀眾無比的震撼和惋惜。很多抽菸者知道吸菸有害健康，只是尼古丁具高度成癮性，讓戒菸變得困難。假如家人陷入戒菸瓶頸，不妨看看成功戒菸者如何戰勝菸癮……

馬克吐溫曾經自我解嘲說：「戒菸有什麼難？我天天都在戒！」其實，言外之意是「菸癮」老是戒不掉，所以需要天天戒、常常戒，卻永遠都在「戒菸中」……

老菸槍有個歪理說：抽菸的人比較「重感情」，能真正戒掉菸癮的人，通常是比較「無情」的人，但從下面幾個案例中，可以明暸成功戒菸者，除了靠身邊家人、朋友、醫生的力量，更重要的是自己的毅力和決心。

難拒絕朋友敬菸而吸菸

參加「戒菸就贏比賽」成功戒菸

從事服務業行政職的Sam，從大學時代開始抽菸，抽了快20年，才決心擺脫菸害的糾纏。Sam回憶，「有些同學是失戀後開始抽菸，但我不是受到刻意的誘惑，也不覺得菸味好聞，只是身邊有幾個要好的同學在抽，常看到他們手上刁根菸，後來有人遞菸時，自然而然就抽了。」他表示，不少男生抽菸純粹是基於「哥兒們」的情誼，才以社交為前提，加入哈菸一族。

他一開始沒有隨時想抽菸的菸癮，但畢業後工作五、六年，Sam發現自己真的上癮了，尤其在工作空檔、同事邀約「出去透透氣」時，就會相互吆喝去抽根菸「紓壓」一下。「當然知道抽菸對身體不好呀！可是，當時一群同事都有抽菸的習慣，也就覺得應該不會有多嚴重的後果吧！」

抽了十幾年菸後，Sam覺得自己40歲了，家人一直力勸他要對健康負責，他終於動念想戒菸。當時有個朋友也想戒菸，兩人就相約一起戒，互相督促鼓勵，結果兩個人都成功戒菸。「我們採用的方式就是逐漸減菸法，規定自己這周少幾根，下周再少幾根，大約一個月左右就完全戒除。」

可惜，好景不常，幾個月後，Sam又在同事的邀約下，伸手接過同事遞來的菸，於是重回抽菸一族。「老實說，真的不是犯癮或是菸味有多好聞，純粹是同事的情誼不好推拒，可是一旦接下了菸，想再回頭就難上加難。」多年後，Sam回想當時一天一包菸，好傷荷包呀！

直到兩年前，Sam的一位朋友提到想戒菸，讓Sam興起二度戒菸的念頭，此時看到董氏基金會正在舉辦Quit & Win「戒菸就贏比賽」，便約另一位好友當見證人，共同組隊報名，希望能一舉完成戒菸任務又抽中獎金。其後Sam雖然沒抽到獎金，卻成功戒掉了菸，而且有決心這輩子都要和菸說bye bye。

Sam坦言，剛戒時會想念抽菸的習慣動作，這時他會找一些味道強烈、提神醒腦的油精（白花油、上標油、青草油等）來嗅聞，讓自己忘記對菸味的渴望。「很快啦！一、兩周就忘記對菸的依賴了。」Sam表示，之後當然也會怕自己「說到，卻做不到」，但後來就激勵自己：既然下定決心，就要轉移心情，畢竟戒菸對自己好，對家人也好。

※ 推薦閱讀： 3位成功戒菸者，給想戒菸者的叮嚀



Quit & Win「戒菸就贏比賽」

Quit & Win比賽是世界衛生組織（WHO）支持的國際性成人戒菸比賽，由WHO及芬蘭國家公共衛生部每兩年主辦一次，由吸菸的「參賽者」與不吸菸的「見證人」兩人一組報名和體驗戒菸。

台灣於2002年時，透過董氏基金會的申請獲准加入，提供台灣450萬的吸菸族群一個好的戒菸方法。截至目前為止，已幫助約22萬個家庭投入戒菸行動。「2020戒菸就贏比賽」4〜5目前正進行中，若戒菸遇到瓶頸，不妨看代言人李㼈幽默風趣地談戒菸撇步與甘苦！