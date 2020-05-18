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鄰居菸味飄到我家 怎麼檢舉或改善
【採訪／鍾方】
沒有人喜歡別人家的菸味飄到自己家裡，降低居家空氣品質。家住大樓的紜湘發現鄰居在大樓內抽菸，二手菸常經由浴室管線飄到自己家裡，危害家人健康。與鄰居溝通後，未獲得改善，她該怎麼做？檢舉有用嗎？還是要自行加裝排氣系統，改善室內空氣品質？
無論紙菸或電子煙，均衡法律事務所所長李鳳翱律師表示，目前都有菸害防制法及相關法規可以管理，但仍有規範限制，不是所有場所、空間都有禁菸規範，需先釐清，才能以最適當的法條給予防範，也能維繫住戶彼此的感情。
鄰居在浴室、陽台或樓梯間吸菸
檢舉有用嗎？
李鳳翱律師說明，自家浴室、陽台屬於私人住家範圍，不屬於菸害防制法規定的禁菸範圍，尚無相關處罰規定，就算有吸菸之實，因舉證困難，檢舉效果有限。
至於公寓或大廈的中庭、樓梯間、走道、茶水間，屬於公共空間，住戶或管理人員得進出，也不在菸害防制法規定之內，吸菸也沒有罰則。不過，二手菸很容易四處飄散至隔壁鄰居家裡或大樓公共空間，常會引起住戶不滿及爭議。
檢舉效果有限，如何才能杜絕菸味飄進家裡？李鳳翱律師建議住戶善用住戶規約。公寓大廈管理條例規定，只要區分所有權人開會決議所有公共設施、各住戶樓層全面禁菸（包含各住戶前後陽台及浴室禁止吸菸），可以有效約束住戶的吸菸行為。
【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年5月號】
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