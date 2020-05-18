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調節免疫力的保健品 怎麼選？

聯合新聞網 / 大家健康

【採訪整理／黃于婷】

「新冠肺炎」（COVID-19）病毒來襲，有鑑於藥品以及疫苗研發無法在短期之內上市，如何調節免疫力、提升抵抗力成為熱門話題，但營養補充品玲瑯滿目，魚油、鋅、維他命A、C、D、E等都標榜能增加免疫力，到底該如何選擇及服用？

免疫學博士暨輔仁大學營養科學系助理教授吳文勉提到，首先要理解「免疫力並非越強越好」，因為免疫力就像身體裡的一個軍團，要在細菌病毒入侵時打一場漂亮的勝仗，重點不在旗下哪個部隊特別勇猛，重點在於部隊間的平衡團結。

調節免疫力的首要課題是「不要過度恐懼！」吳文勉博士解釋，在情緒緊繃的狀況下，壓力荷爾蒙——腎上腺皮質醇（Cortisol）會分泌，反而大幅度的抑制免疫力，導致免疫反應中的自然殺手細胞活性下降，無形中讓抵抗力被削弱。

民眾選擇營養補充品之前，務必先檢視自身健康狀態如何？還有什麼可以改善或加強的地方？

1. 營養均衡：吳文勉博士指出，攝取足量的優質蛋白質食物十分重要，奶、蛋、豆、魚、肉類皆可。不要吃太油、減少油炸食品的攝取，以免生成過氧化物或自由基。

2. 情緒：吳文勉博士指出，樂觀的情緒有助於提升免疫力。

3. 運動：國健署建議每天運動30分鐘，可以拆段，但每次至少維持十分鐘，研究顯示可提升免疫系統抵抗細菌病毒的能力。

4. 睡眠：建立良好的睡眠習慣與睡眠品質，且避免飲酒、咖啡。

5. 施打疫苗：幼兒與年長者應照衛福部建議，按時程施打疫苗。

6. 過敏、慢性病的控制：降低過敏原，減少身體處於發炎反應的機會。慢性病人應按時服用藥品。若擔心前往醫院有感染風險，憑慢性處方籤可在社區藥局領藥。（掃描QR code延伸閱讀：新冠肺炎最多無症狀感染，鼻過敏等危險群６招避免肺炎重症）

以下列舉六種提升免疫力的常見保建食品：

魚油

運作原理

吳文勉博士指出，魚油中的ω-3脂肪酸能夠調節免疫反應，降低體內的發炎反應。研究顯示，給潰瘍性結腸炎、克隆氏症的病人使用，可減輕發炎反應。其次，ω-3脂肪酸對於穩定情緒也有幫助。素食者則可選用亞麻籽油、苦茶油等。

攝取建議

WHO建議每日補充300〜500mg的ω-3脂肪酸（DHA+EPA總含量），食藥署提醒，ω-3 脂肪酸每日補充量不得超過2公克，建議優先挑選小型魚類製成的魚油補充品、通過健康食品認證的小綠人標章、有國際認可的第三方檢驗（如IFOS認證、FFB認證等）。成分須看DHA+EPA總含量，而非魚油的毫克數。

【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年5月號】

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