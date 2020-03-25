出國感染肺炎或受傷就醫 怎麼申請「健保補助」
【諮詢／張建輝（健保署公關）、游智裕（「Tokyo U（悠遊東京）」粉絲頁主編、自助旅行達人）、採訪整理／沂菲】
新冠肺炎打亂不少人的出國旅遊規劃，假如不得不出國，卻不幸在國外感染疾病或發生意外，而緊急在當地接受急救或住院醫療，回國後，該怎麼申請健保補助？向保險公司購買的「旅平險」，又該如何準備，才能順利獲得理賠？
依據健保署的統計資料顯示，2018年台灣人出國旅遊時，在國外最常發生不可預期的緊急傷病前五名分別為：急性上呼吸道感染、腎衰竭、急性支氣管炎、牙齒相關疾病及扁桃腺炎。
健保署公關張建輝透露，如果國人在出國期間發生緊急傷病，須立即在國外院所就醫者，可在門、急診治療當日或出院之日起六個月內，向投保單位所在地的健保署分區業務組申請核退費用（簡稱：醫療核退補助），申請時應檢附1.「自墊醫療費用核退申請書」（可掃描右側QR code下載）、2.醫療費用收據正本及費用明細、3.診斷書、4.當次出入境證明文件影本。如果出國不幸住院，得另檢附「出院病歷摘要」。
【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年3月號】
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