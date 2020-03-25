天然染劑比較安全？DIY染髮前必知的事
【諮詢／吳姵萱（靜宜大學化妝品科學系副教授）、採訪整理／柯筱珺】
強調能快速染髮的天然染髮劑是騙人的？想DIY染髮又不傷頭皮，天然染劑是許多愛美人士的首選，但市售天然染髮劑其實並非純天然，快跟著專家一起揭開廠商編織的迷人話術吧！
台灣染髮的人眾多且不分年齡、性別，其中更有不少是習慣性染髮。隨著健康意識抬頭，許多人對染髮劑中的成分也愈來愈重視，標榜草本、天然的染髮劑更成為一些銀髮族、注重健康人士的新寵，究竟天然染髮劑成分是否真的比較安全？想DIY用指甲花、木藍粉、昆布等天然成分來染髮，該注意什麼？
目前市面上有幾種天然染髮劑深受台灣消費者青睞，像是來自印度的指甲花、木藍粉以及日本的昆布，這些成分都標榜由天然植物萃取，不傷頭皮、不含化學成分，究竟這些染劑是否就如廠商標示的這麼天然？
３種常見的天然染髮劑
成分大解析
靜宜大學化妝品科學系副教授吳姵萱分析了市面上常見的成分，她表示比起永久性染劑，萃取自植物的染劑雖然成分較安全，但仍要注意是否含其他添加劑，以下是市面上常見的天然染劑成分介紹：
■木藍粉
擁有4000年歷史的木藍粉（Indigo），又稱「還原靛藍」，俗稱「靛青」，屬還原染料中的靛系染料。木藍屬（Indigofera）植物，其葉子經發酵作用可製得木藍粉，含藍色，依每人髮色不同，染髮後的顏色為深棕色、藍黑色，適合白髮及淺色頭髮的人，若髮色較深，相對而言較難上色。染髮時間相對化學染髮劑要久，一般要1～2小時，甚至更久。
【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年3月號】
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