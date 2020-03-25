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溫沙拉與生菜沙拉比拚 熱量更低更健康？
【諮詢／陳柏方（台北市居家個案營養師）、採訪整理／柯筱珺】
春天天氣忽冷忽熱，對很多正努力控制飲食的減肥者來說，有些困難！以往夏季可以輕鬆享用沙拉來取代某幾天的一餐，但當日夜溫差大，天氣一冷，火鍋、熱巧克力、拉麵等無不誘惑著他們。想減少熱量攝取，其實不妨考慮國外常見的溫暖料理――溫沙拉。
溫沙拉有三種作法，一種是全煮熟的料理，第二種是生菜與熟食的搭配，第三種則是生食料理搭配熱醬汁，可依照喜歡的口味挑選不同種類的溫沙拉，營養均衡且有飽足感，是許多營養師和醫師相當推薦的吃法。
生菜沙拉VS溫沙拉
誰才是低熱量首選
可能會有人疑惑，溫沙拉與生菜沙拉有什麼不同，兩者有哪些個別的優缺點？擁有八年教學醫院臨床經驗的台北市居家個案營養師陳柏方，將兩者分別列出優缺點，可以看出溫沙拉優點真的很多，不但能均衡攝取六大類食物，加熱過的食物還能減少微生物感染風險，此外，溫沙拉習慣搭配較具分量的肉類、魚類及蔬果類等，通常會有一定的飽足感。
【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年3月號】
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