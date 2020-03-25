起床就排隊買口罩？這幾招避免防疫帶來焦慮

【諮詢／詹佳真（台北市立聯合醫院中興院區一般精神科主治醫師）、張本聖（東吳大學心理學系副教授）、採訪整理／張郁梵】

焦慮是包含了擔心、緊張、恐懼等的一種情緒統稱，而過度的焦慮，不僅會帶來情緒上的痛苦、認知和經驗上的扭曲，還會帶來軀體上的不舒服，像是心跳加快、呼吸急促、手心出汗、眩暈、腸胃不適、失眠等。

在大腦中，杏仁核和海馬迴是處理壓力反應的兩個重要部位。杏仁核主要處理害怕和威脅的情緒，而海馬迴則與記憶有關，因此，當人受到強大的壓力時，壓力產生的害怕與威脅感受，會刺激杏仁核，而海馬迴會負責將這個記憶儲存起來。

台北市立聯合醫院中興院區一般精神科主治醫師詹佳真表示，杏仁核和海馬迴接受到刺激（把疫情現況災難化）後，自律神經系統會被活化，當交感神經被活化，就會在全身產生心跳加速、呼吸加速、血壓上升、肌肉緊繃等現象。這樣的機制若過度敏感，可能導致負面結果，抑制理智思考，導致焦慮症的病人復發。

2003年SARS疫情殷鑑不遠，如今爆發的新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情，同樣都是新型冠狀病毒，自然容易觸發某些本身就比較容易焦慮的族群。詹佳真醫師提醒，一般民眾可能會受到過去SARS恐慌經驗的影響而過度反應，處在過度焦慮恐懼的情緒狀況。建議不要過度關注相關訊息，一切應以疾管署公布的訊息為依據，做自我保護的參考。

第１招

先接受焦慮情緒

再轉移注意力

其實，截至2月21日，新冠肺炎在台灣僅有零星的社區感染個案，因為擔心被傳染而不敢出門，或沒有戴口罩就會焦慮不安、深怕被傳染，都是過度焦慮擔憂，該如何緩解這種緊張情緒？東吳大學心理學系張本聖副教授建議，與其一味告訴自己不要焦慮，倒不如先讓自己接受這種焦慮情緒。

「因為當你愈告訴自己不要緊張，你反而會愈緊張，避免壓力反彈產生皮球效應，當發現自己會焦慮擔心時，應告訴自己『在這種時候，會焦慮緊張是正常的，沒什麼！』再試著降低擔憂的情緒，把注意力轉移到其他事情上，像是如何讓免疫力變得更好？或是把注意力放在本來就該做的事情，不要無限放大疫情的影響力。」張本聖副教授說。