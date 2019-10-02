舒緩運動酸痛 肌肉按摩槍這樣用才對

【諮詢／鄭雲龍（脊椎保健講師）、胡逸惟（物理治療師）、採訪整理／張郁梵、林熙磊】

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這幾年肌肉按摩槍風靡健身圈，幾乎每位熱衷健身的男女都人手一槍，健身房或運動中心也常可見到許多汗流浹背的民眾，在訓練結束後，使用按摩槍緩解肌肉酸痛。不過，專家提醒，按摩槍不是使用時間愈長、力道愈大愈有效，也並非所有部位都能使用，小心使用不當，可能導致腦中風！

「唉，運動完肌肉好痠喔！」許多民眾想透過按摩緩解運動後的肌肉痠痛，事實上，只要上健身房，就會看到有人運動後拿著滾筒放鬆緊繃的肌肉，也不時可以看到標榜「筋膜放鬆」、舒緩「激痛點」的按摩槍傳單。顯示除了市面上常見的滾筒以外，放鬆肌肉的按摩槍也逐漸普及，究竟按摩槍該怎麼用？和傳統的按摩滾筒差在哪？運動後藉由器材筋膜放鬆，和徒手按摩放鬆肌肉一樣嗎？網路謠傳，按摩槍使用不慎會造成血栓，是真的嗎？

使用按摩槍前

先找出激痛點

如果你有運動的習慣，應該對「激痛點」（Trigger Point）這名詞不陌生。目前已知任何運動或肌力訓練，對身體而言都是種壓力、一種微破壞，會讓肌肉產生些微創傷，進而引起發炎反應。而在修復的過程中，會留下疤痕組織及小結節，輕微按壓時會有明顯痠痛的感覺，這就是「激痛點」。

假如沒有適當處理，當激痛點演變成慢性疼痛，就可能影響動作模式、阻礙神經傳導及血液流動，降低肌肉收縮的靈敏度、動作效率、協調性及全身力量，導致後續做運動或訓練時出現代償機制。

以往的運動醫學概念，是希望藉由伸展來緩解痠痛，但激痛點的出現，讓肌肉就像一條「打結」的橡皮筋，伸展只是讓結變得更緊而已，必須透過筋膜放鬆的方式來緩解，才能避免持續對受傷的軟組織進行破壞，讓關節活動度減少、動作改變、代償現象更嚴重。

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常受邀於各大企業擔任脊椎保健講師，也出版多本脊椎保健書籍的暢銷書作家鄭雲龍解釋，「筋膜」是連結肌肉跟骨頭的軟組織，會在肌肉外面形成一層保護膜，像是肌肉的隱型塑身衣，決定肌肉的型態。肌肉、骨頭和筋膜三者間的關係，就像保鮮膜（筋膜）包住一團肉（肌肉）、再包住骨頭，不論牽動哪一個，都會影響到筋膜。

筋膜是富有彈性的軟組織，不當的刺激（例如長期姿勢錯誤），會使筋膜持續收縮、無法放鬆，久而久之會沾黏緊縮，進而產生慢性疼痛、限制身體活動度，影響肌肉功能。因此，只放鬆肌肉是不夠的！如果外面的筋膜沒有放鬆，肌肉還是會緊縮回去，這也就是為何拉筋伸展的效果通常十分短暫。

按摩槍隱藏風險

使用不當恐致腦中風？

任何拉筋動作，像是弓箭步、坐姿體前彎都可以幫助韌帶、肌腱等連接關節的組織，還有緊繃的肌肉放鬆，而適度的按摩則可以幫助「筋膜放鬆」，因此愈來愈多業者推出能「放鬆筋膜」、減少乳酸堆積的按摩槍，儘管一台價格不菲，要2000～5000元不等，仍深受運動人士青睞。

按摩槍的原理，簡單來說，是用高頻震動酸痛部位，加速血液循環及震鬆肌肉，來達到深層按摩的效果！肌肉有一定厚度，一般徒手按摩的力道只能到達肌肉表層，而按摩槍的高頻率震動，可將力道傳送至更深層的肌肉。物理治療師胡逸惟進一步說明，按摩槍的震動可讓民眾比較不感到疼痛，同時穿過表層筋膜，將震動傳遞到裡層肌肉，達到深層按摩的效果。……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》384期

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