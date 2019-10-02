「零卡可樂」並非零熱量 當心愈喝愈刺激食慾

【諮詢／黃胤誠（鼎鈞中醫診所中醫師）、採訪整理／張郁梵、陳彥儒】

知名連鎖速食店近期開始販售零卡高纖可樂，提供想喝可樂又怕變胖的民眾新的選擇，但你知道嗎？零卡高纖可樂喝多了，不僅會刺激食慾，讓你更想進食，還會讓腸道菌相變壞、血糖不易下降，增加肥胖及罹患代謝症候群的風險……

到速食店想點杯冰涼的飲料，卻又擔心喝進過多熱量時，不少人會選擇時下正夯的高纖零卡可樂，但你不知道的是，標榜零卡的飲品並非毫無熱量！想要減肥，也不一定只能攝取標榜零卡的食物，事實上，比起熱量高低，營養師更在意的是食物的「營養價值」。

零卡可樂真的零熱量？

揭開代糖的零卡祕密

零卡可樂與一般可樂最大的差別，在於兩者使用的糖漿不同，零卡可樂使用的是不會產生熱量的「代糖」，而非「傳統砂糖」。所以，零卡飲料低熱量的關鍵，掌握在取代白砂糖的「合成甜味劑」上。這些合成甜味劑只要添加少量，即可達到原本白砂糖的相應甜度，不會增加太多卡路里，因此可達到減少熱量的效果。

「代糖」作為甜味劑的一種，大致上可以分成「糖醇類的物質」和「沒有熱量的人工甘味劑」兩種。前者會使口腔產生清涼感，經常作為無糖口香糖或口含錠的甜味劑，像是木糖醇、山梨糖醇；後者常見的有阿斯巴甜、糖精、甜精、蔗糖素等，比起蔗糖，不僅能釋放出150～200倍左右的甜度，而且沒有熱量，所以低熱量的可樂與減糖果汁內所含的甜味劑，多屬於這一類。

如何從營養成分標示

判斷食物的營養價值？

標榜零卡的飲料並非毫無熱量；相反地，就算熱量高也並非不好，因為還要評估食品的營養價值！事實上，只要每100毫升熱量低於5大卡的商品，就能標示為「零卡」。人體透過飲食攝取到三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）後，經過重重化學反應，會產生能量及熱量，提供身體使用，所以只要將醣類、脂質、蛋白質的熱量相加，就是攝食後的總熱量。 分享 facebook

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