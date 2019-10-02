隔代育兒8大矛盾 誰說得算

【諮詢／戴君芙（小禾馨小兒科診所醫師）、李婉萍（榮新診所營養師）、採訪整理／李夢桓】

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你是否有過這樣的經驗？除了母乳，長輩要求給寶寶補充葡萄糖水、麥精；當孩子4～6個月大，可吃副食品時，為了讓寶寶吃更多，長輩會在副食品裡加入一些鹽巴；或是大熱天，長輩仍堅持孩子的肚子要蓋毯子。兩代育兒觀念差異大，網路上也常有網友抱怨因育兒觀念不同，婆媳不和的案例，究竟婆媳常見的教養矛盾，誰說得對？

現代媽媽習慣透過網絡資訊獲得育兒知識，老一輩大多以自身經驗，或根據身旁人的心得照顧嬰兒，兩代人的成長背景差距甚大，難免摩擦。究竟隔代育兒的矛盾，是長輩的固執、守舊，還是現代父母的自以為是？本文針對8種隔代教養的矛盾，請小兒科醫師幫助彼此化解困惑。

矛盾１

媽媽：嬰兒喝母奶或牛奶即可。

長輩：要額外補充葡萄糖水、麥精，寶寶才會長肉。

專家解析》

小禾馨小兒科診所醫師戴君芙表示，葡萄糖只是單純的熱量，沒必要額外補充，寶寶需要的不只是熱量。事實上，不論是母奶或配方奶，都有足夠的蛋白質、碳水化合物和礦物質等營養素。

如果餵寶寶喝葡萄糖水，血糖濃度會升高，不會感到飢餓，奶水需求量會比較少，長久下來，容易造成孩子熱量攝取不足。榮新診所營養師李婉萍認為，額外補充葡萄糖水，會導致寶寶不懂什麼叫肚子餓才進食，未來可能造成肥胖風險。

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過去的年代，擔心孩子熱量攝取不足，為了讓孩子吃飽，會在母奶或配方奶裡添加麥精調和，李婉萍營養師指出，剛接觸副食品的過渡時期，食用麥精沒有問題，但脫離副食品進入餐桌飲食，應該改以固體食物為主，要愈吃愈硬。

若寶寶十個月已經長牙齒，仍加入麥精或只吃軟軟爛爛的食物，可能影響口腔肌肉發展，若長期沒有充分的訓練口腔肌肉，會影響咀嚼的發展性。寶寶也容易因為咀嚼力較弱，未來對於比較硬的食物容易挑食。

矛盾２

媽媽：副食品不能加調味料。

長輩：副食品加鹽可促進食慾，寶寶會吃更多！

專家解析》

戴君芙醫師表示，嬰兒的腎臟尚未發育完善，調節電解質的能力不如成年人這麼好，吃太鹹容易造成腎臟負擔。副食品只吃天然食材，甚至沒有任何人工添加物，是最理想的狀況，但如果孩子食慾不振，加少許鹽沒有關係。鹽巴並非寶寶的禁品，若一直堅持只讓孩子吃原味食物，孩子食慾不佳而造成營養不良，耽誤身體正常發育，反而得不償失。……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》384期

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