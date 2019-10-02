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「代謝症候群」竟與「憂鬱症」有相關

2019-10-02 15:29大家健康

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【諮詢／賴德仁（台灣精神醫學會理事長、中山醫學大學附設醫院精神科醫師）、蔡長哲（美德醫院院長、台灣社會心理復健協會常務理事）、陳柏妤（臺北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師）、葉雅馨（董氏基金會心理衛生中心主任）、採訪整理／葉語容、蔡睿縈】

當心情不好、覺得沮喪無助的時候，你會怎麼紓壓？透過大啖美食來發洩？還是看場搞笑電影，讓自己哈哈大笑？你知道嗎？負面情緒過度累積，不僅會讓人提不起勁，還有可能讓你變胖！研究顯示，「代謝症候群」不只與多吃少動的生活習慣有關，也和憂鬱情緒有關聯！

美食總是給人美好的感受，對一些人來說，吃東西也會讓沮喪、低潮的心情好轉，不過，有一種人每當心情不好時，就開始「大吃大喝」、「狂吃高熱量食物」來安撫情緒。如果這類行為只是偶一為之，最多只是變胖一點，但如果已經形成固定模式，那麼長期下來就會傷害健康。甚至可能因吃得多、動得少，導致熱量過剩、腹部脂肪增加、腰圍變粗，也增加代謝症候群的機率。

事實上，「代謝症候群」不只與多吃少動的生活習慣有關，2019年2月發表於《情感疾病期刊》的研究也指出，憂鬱症與代謝症候群有正相關，憂鬱症患者其飲食趨於高脂肪、高糖飲食及少運動量，是造成代謝症候群的主因，兩者的關聯性值得被重視。

習慣大啖美食轉移負面情緒

體重、情緒都易陷惡性循環

習慣暴飲暴食者的內心，往往有著鮮為人知的心理因素，像是出書分享減肥歷程的藝人小甜甜曾說，小時候家貧，擔心吃不飽，只要有人給她食物，就會多吃一點來讓自己有安全感，後來就養成習慣。而歐陽靖也曾罹患憂鬱症、暴食症，胖到70公斤，她歸咎原因，認為是自己的「好勝心態」所致。有時候看起來是某個事件引爆了情緒，因而用大吃大喝來轉移、發洩情緒，其實，那事件可能只是個觸發點，另外還有著更深層的原因。

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【完整內容請見《大家健康雜誌》2019年9月號】

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