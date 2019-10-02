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半夜常起床上廁所 易得代謝症候群？

2019-10-02 15:30大家健康

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【諮詢／蘇大成（臺大醫院內科部主治醫師）、採訪整理／葉語容】

預防代謝症候群，除了控制體重、做好飲食管理外，睡眠品質好不好，也會影響罹患代謝症候群的機率！研究顯示，睡眠不足6小時，且半夜起床如廁2次以上的人，罹患代謝症候群的比例是「睡6小時以上，且如廁1或0次」者的4.3倍！究竟該如何避免半夜起床上廁所，一覺到天明呢？

很多減肥班在教導減重的生活控制時，會提到「睡眠」是重要的一環，但很少有人說得清楚它到底對減肥有什麼幫助。臺大醫院內科部主治醫師蘇大成，針對門診中841名有「失眠症狀」或「自覺睡眠不好」的患者做問卷調查，並抽血取樣，找出「代謝症候群」與「中途起床如廁次數」的關係，結果發現，睡眠中途起床次數越少的人，罹患代謝症候群的機率越低；另外，每天睡眠6小時以上、沒有失眠的人，罹患的機率也相對較低。

接受問卷調查的民眾平均年齡約在40多歲，正是壯年期。蘇大成醫師說，半夜如廁次數是容易判讀的指標，如果能藉由自我控制，把如廁次數降低到1或0次，就可能提早預防代謝症候群，甚至預防50多歲之後好發的疾病。

睡眠不足6小時且夜尿2次

患代謝症候群機率是4.3倍

這841名有睡眠困擾的人，依實際習慣被分成半夜上廁所「0次、1次、2次、3次以上」這四組，再調查各組實際上已經罹患代謝症候群的比例，結果分別是24.91％、33.43％、39.69％及43.82％，顯示如廁次數越多，代謝症候群的罹患率越高。

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