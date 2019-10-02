拒絕成為中風候選人！5指標檢測是否有「代謝症候群」

分享 facebook 【諮詢／李奕德（臺中榮民總醫院新陳代謝科主任）、郭嘉昇（臺大醫院北護分院家醫部主治醫師）、採訪整理／梁雲芳】

所謂「代謝症候群」，指的是未達疾病標準的病前狀態，目前已知代謝症候群、三高是中風、心肌梗塞的高危險群，不想心血管疾病找上門，不妨透過五大檢測指標，在出現代謝症候群徵兆時，就提高警覺，透過減肥、運動、改善不良的生活習慣來調整，就能降低未來罹患心血管疾病的風險。

國人愈來愈健康，還是健康隱憂愈來愈嚴重？從國健署2014～2017年度「國民營養健康狀況變遷調查」報告中的代謝症候群盛行率，即能看出國人健康愈趨嚴重的端倪。

什麼是代謝症候群？對健康有哪些影響？臺中榮民總醫院新陳代謝科主任李奕德解釋，代謝症候群並不是一個特定的疾病，可當作一群容易導致心血管疾病的狀態，醫界發現，如果血壓偏高、空腹血糖偏高、腰圍肥胖、血中三酸甘油酯（triglycerides）偏高、血中高密度脂蛋白膽固醇（High-density lipoprotein cholestero）偏低的五項指標中（表一），符合三項，就是代謝症候群。

以血糖為例，正常人的空腹血糖值在100mg/dL以下，當血糖值長期等於或超過126mg/d，就視為糖尿病。若空腹血糖介於100～125mg/dL之間，可認定有風險，但「未達疾病」的病前狀態（也稱糖尿病前期）。只要代謝症候群5大指標符合3項，就代表發生心血管疾病的風險會提高，醫療費用也會提升。在預防勝於治療的前提下，提早篩檢可針對高風險的族群進行健康風險管理，透過改變生活及飲食，減少疾病的發生或惡化。

代謝症候群５大警戒指標

依照衛福部公告的標準，下列5項危險因子中，若符合其中3項，即為代謝症候群。

指標1》腰圍超標

男性腰圍≧90cm（35.5吋）、女性腰圍≧80cm（31.5吋）。

指標2》血壓偏高

收縮壓≧130毫米汞柱（mmHg）或舒張壓≧85毫米汞柱（mmHg），或已依醫師處方服用高血壓治療藥物。 分享 facebook

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