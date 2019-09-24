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實驗教育不考試都在玩？學什麼、教什麼 專題帶你一次看

公婆偏心 父母怎麼平復孩子的委屈

2019-09-24 11:50大家健康

【諮詢／楊俐容（臺灣芯福里情緒教育推廣協會理事長）、李儀婷（親子作家）、採訪整理／葉語容、張郁梵】

「媽媽，為什麼阿嬤每次都要我把玩具讓給哥哥？」當孩子眼眶帶淚的訴說委屈和不滿，相信身為人母的妳，肯定心疼不已，又擔心小孩長期累積負面情緒，會對人格發育有不良影響！改變長輩的想法很難，不妨善用親子溝通的時光，每天花個十分鐘幫子女充電，或是機會教育，鼓勵他們理性詢問長輩，趁機學習溝通技巧！

許多老一輩的長者有重男輕女的觀念，甚至認為「長孫最大」！假如小家庭因經濟考量，不得不和公婆同住屋簷下，當小孩抱怨爺奶偏心，父母該怎麼和孩子溝通，才能平息子女心中的委屈和不平？雖說現代社會已傾向兩性平權，但多數家庭的教養工作仍落在母親身上，究竟該如何讓另一半從豬隊友變最佳幫手？專家提供兩個小技巧，讓小夫妻不再為了教養吵翻天！

同住屋簷下

婆婆卻偏心堂哥

我們與公婆、大哥大嫂同住，白天我們上班時，公婆幫忙顧小孩。婆婆比較寵愛大哥的小孩（因為是長孫）；我的小孩不是長孫，又比較好動，婆婆總用負面語言和我的小孩溝通。堂兄弟吵架，婆婆總是怪我的小孩，有時小孩不乖，還威脅把他趕出去。我很想隔開他們，但同住一個屋簷下，實在有難度。

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我曾試圖溝通，但婆婆把自己當成小孩的媽，很難說服，經濟上也不允許我們搬離。老公總說我多想，而我也發現老公無法與婆婆溝通，面對長輩的偏心與負面語言，我能怎麼安慰、開導小孩，或和婆婆溝通呢？

家長可透過４步驟

引導孩子表達委屈情緒

臺灣芯福里情緒教育推廣協會理事長楊俐容分析，這類情況最嚴重的莫過於阿嬤直言不諱地說：「對啊！哥哥的ＸＸ表現比較好，所以我當然比較疼他……」這會造成很大的隔閡和傷害。而且，這個案例又是與公婆同住，所以即使不容易，也要設法處理。建議參考以下方法去跟孩子談：

步驟１》專注聆聽孩子

讓他在宣洩心中不平的情緒時，能理解碰到這種狀況，心裡會不舒服是很正常的。

步驟２》表達你的不捨

讓孩子知道爸媽不論如何都是愛他、支持他的！

步驟３》引導孩子體會

舉身邊的例子，引導孩子去體會「人有時候的確會偏心」。像是孩子自己，也會有比較要好及比較疏遠的同學。

步驟４》跟孩子討論處理方法

一起討論下次堂兄弟吵架時，如果阿嬤又怪自己，怎麼處理比較好。此外，也可讓孩子知道，可以先跟堂哥道歉以平息阿嬤的怒氣，但這不表示堂哥都是對的，只是避免戰場擴大，這是一種「暫時性保護」的做法，避免自己再受到阿嬤的責罵。若心裡覺得委屈，可私下跟爸媽講。

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關心你健康的大小事，體貼你情感的生活，是一本適合大眾學習身體自我保健的健康雜誌，廣受專家、學者推薦肯定！每期內容都有一個與我們日常生活息息相關的健康主題做為報導，讀者可以獲得簡單易懂的實用保健常識。

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