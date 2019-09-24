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治療「甲狀腺癌」 除了手術切除還有哪些療法？

2019-09-24 11:50大家健康

【諮詢／謝安慈（雙和醫院新陳代謝科主任）、陳聰明（雙和醫院頭頸部癌症治療團隊召集人）、陳育仁（亞洲大學附屬醫院核子醫學科主治醫師）、採訪整理／張郁梵】

罹患甲狀腺癌後，一定要切除甲狀腺嗎？手術會不會影響聲帶，讓聲音變得沙啞、不好聽？聽說切除甲狀腺後，必須終生服用甲狀腺荷爾蒙，後續要注意什麼？

昔日的玉女歌手銀霞當年唱紅「蘭花草」、「蝸牛與黃鸝鳥」，淡出演藝圈多年後，2018年證實罹患甲狀腺乳突癌；藝人寶媽多年前也曾檢出初期甲狀腺癌，好在發現得早，手術後復原良好。究竟甲狀腺癌治療方式有哪些？摸到脖子有腫塊，一定得做手術嗎？

手術切除＋放射碘131治療

9成患者五年存活率達98％

臨床上，常見病人主訴下頸部摸到腫塊或出現疼痛情形，雙和醫院新陳代謝科主任謝安慈表示，假如觸診發現有腫塊，醫師會安排病人做甲狀腺超音波掃描，測出甲狀腺結節的大小及性質，但若要確認是良性腫瘤，還是惡性腫瘤，得進一步做細針穿刺。

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雙和醫院頭頸部癌症治療團隊召集人暨耳鼻喉頭頸外科醫師陳聰明曾收治過一位37歲的劉先生，平時生活習慣良好，只覺得偶爾喉嚨卡卡、跟朋友唱歌時高音飆不上去。某天抓癢時摸到右頸部有2公分左右的突起物，經頸部超音波檢查，發現右甲狀腺有一個約3公分不均勻腫塊併有微小鈣化，進一步做細針穿刺檢查，證實為惡性腫瘤，於是安排做右甲狀腺和峽部切除、以及右中央區淋巴廓清術。

後來病理報告顯示，劉先生為右甲狀腺單一乳突癌，分期狀況為第一期，評估復發機率為中度，需將殘餘癌細胞清除。故在切除左甲狀腺後，接受放射碘131治療，目前恢復情況良好。

「手術通常是治療甲狀腺癌的第一步，以儘量切除癌組織為主，」手術包括甲狀腺切除術和頸部淋巴結廓清術。陳聰明醫師補充，只有少數分化良好的甲狀腺癌可考慮只做甲狀腺患側單葉切除，大多數患者甲狀腺應儘量全部切除。而接受甲狀腺全切除的病患，必須終身服用甲狀腺素。

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※ 推薦閱讀：女性癌症「甲狀腺癌」，如何早期發現？

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