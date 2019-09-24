助曬不長斑！要掌握5大原則

【諮詢／趙昭明（趙昭明皮膚科診所院長）、採訪整理／王臻欣】

眾所皆知，暴露在陽光下，不僅會曬傷、曬黑，還會長出惱人斑點，讓皮膚加速老化。究竟想要曬成古銅色的小麥肌，又不想曬出斑點，該怎麼做？

想擁有帶有陽光氣息的健康小麥色肌膚，又擔心臉上會因為日曬而長滿斑點嗎？所謂「一斑毀所有」，雖然現在醫美科技發達，市面上也推出不少淡斑產品，聲稱可以輕鬆去斑，但是產品成分以及成效都不太確定，也有不少人害怕可能會出現後遺症，到底要如何在擁有小麥色肌膚的同時，又不會長出曬斑呢？

不只陽光中的紫外線

3C產品的藍光也會讓人長斑

其實家族遺傳以及個人的體質都會影響到臉上斑點的形成，不過人們常說的曬斑、雀斑和老人斑，形成原因都是因為陽光中的紫外線。在劇烈的陽光照射後，肌膚很可能會曬傷，導致皮膚表面出現泛紅的情況，皮膚自我修復後，泛紅會逐漸消失，取而代之的是黑色素沉澱、出現所謂的曬斑。

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由於黑色素細胞的增長，皮膚表面會形成一些黑褐色的斑點，不過曬斑表面光滑，不會像痘痘一樣有凸起的感覺。此外，曬斑不但會出現在臉上，也可能出現在嚴重日曬過的皮膚上。

除了紫外線，還有很多原因會讓皮膚產生斑點，事實上，只要是太強的光線都會令臉上長出斑點，包括現在民眾不離身的手機，跟幾乎每天都會使用的電腦，同樣都是長斑的原因之一，雖然由電子產品所產生的斑點色素較淡，卻也不容忽視。

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