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物理性防曬乳比較好？專家教你挑對防曬產品

2019-09-24 11:51大家健康

【諮詢／王淑惠（亞東醫院皮膚科主任）、曾德朋（臺安醫院皮膚科主任）、張長正（中國醫藥大學附設醫院美容中心雷射美容科主任）、採訪整理／葉語容】

不論你是為了美白、預防斑點生成，還是要抗老、預防皮膚癌，防曬都是不可或缺的防護工作！而且不只晴天，陰天和夜晚也都要防曬！聽說物理性防曬乳對皮膚的傷害比較小，真的嗎？不想塗抹防曬產品，可以用穿薄外套、戴帽子或撐陽傘的方式取代嗎？網路上標榜具有防曬功能的機能外套，是否真能阻隔紫外線？

炎炎盛夏來臨，每日氣溫30幾度起跳已經不是新聞！天氣一年比一年熱、紫外線越來越強，以往做好「防曬」只是為了美白、好看，現在更是為了抗老、預防疾病。

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亞東醫院皮膚科主任王淑惠指出，一項澳洲的大型研究針對1621人持續追蹤4年半，發現每日規律使用防曬品的人，比完全不用的人，黑色素細胞癌的發生率減少了5成、扁平細胞癌減少了4成，而老化程度減少了24％。雖然目前在臺灣相關的研究不多，而亞洲人種罹患皮膚癌的風險也低於白種人，但可以看出做好防曬，確實可以預防疾病跟老化。

不過，在夏日每兩、三個小時就要補擦防曬乳，有點麻煩，如果又是過敏肌、敏感肌、痘痘肌，防曬乳有些油膩的觸感也會讓一些人的肌膚覺得有負擔，難道沒有更容易的方法嗎？

醫師說，其實善用衣物遮蔽，防曬效果不會輸給塗抹式的防曬乳；而且近年流行物理性的防曬乳，相對於化學性的防曬乳，也未必擁有壓倒性的勝利。原來，防曬存有不少迷思跟技巧，可參考圖解來幫你找到最適合的防曬方式！

祕訣１

遮蔽的效果優於塗抹

密度高的傘、帽、衣防曬效果好

臺安醫院皮膚科主任曾德朋指出，其實使用衣物、口罩、太陽眼鏡遮蔽的防曬效果，比塗抹防曬乳好，對於皮膚的傷害也較小，但缺點就是比較熱。選擇衣物時，織品的編織密度越高、顏色越深，防曬效果越好，例如：棉跟麻相比，棉製品的效果比較好。所以如果能耐熱，可以穿戴衣帽來防曬，但如果在室內會脫去衣帽，還是要補上防曬乳。

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※ 推薦閱讀：日曬後皮膚紅腫刺痛，怎麼急救、何時能美白？

※ 《大家健康雜誌》更多精彩文章
◎封面主題：雷射除斑怎麼打，安全又有效
◎封面主題：醫美除斑如何選，一張表搞懂雷射種類

【完整內容請見《大家健康雜誌》2019年7月號】

大家健康

關心你健康的大小事，體貼你情感的生活，是一本適合大眾學習身體自我保健的健康雜誌，廣受專家、學者推薦肯定！每期內容都有一個與我們日常生活息息相關的健康主題做為報導，讀者可以獲得簡單易懂的實用保健常識。

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