想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

【採訪整理／ 張郁梵】

你聽過「七日豆漿減肥法」嗎？這是日本現在很流行的減肥法，標榜只要跟著荷爾蒙起伏，在生理期來的前七天，每餐飯前喝下200毫升的無糖豆漿，7日後就能順利減肥。不過，「7日豆漿減肥法」的前提是一定要選擇「無糖豆漿」；究竟市面上常見的白豆漿、黑豆漿、鹹豆漿，該怎麼挑、怎麼喝，才不會讓熱量破表？

很多女性都有在月經來的前後胃口大開的經驗，食慾高漲的原因與荷爾蒙有很大的關係，因為排卵期過後，黃體素增加，食慾就會大增、代謝低落，容易肚子餓，覺得怎麼吃都吃不飽；加上情緒不穩，許多人就會陷入靠吃來轉換心情的輪迴。

針對經前食慾大漲，日本網友Selion在《NAVER》分享了「經前7日豆漿減肥法」，標榜只要跟著荷爾蒙的曲線喝豆漿，於經前七天每餐飯前喝200c.c的豆漿，不僅能提高飽足感，抑制攝取過量食物；還能補充雌激素，促進新陳代謝，幫助排出體內廢物。當月經結束後，體內雌激素增加，新陳代謝速率提高，就能有效減脂，讓減肥效果事半功倍。

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由於方法簡單，這篇貼文曾在日本創下700萬的超高點擊率，後來更出版了《生理前7日間、豆乳を飲むとやせる理由》（生理期7天前，喝豆漿會瘦的理由），仔細傳授豆漿瘦身法。不過，榮新診所營養師李婉萍提醒，雖然豆漿富含醣類、蛋白質、脂肪等三大營養素，維生素和礦物質含量也很充足，是很好的健康飲品，但如果喝完豆漿，沒有減少正餐的量，那就只是增加熱量，恐怕沒有減肥效果。

她舉例，以便利商店販賣的紙盒豆漿為例，一罐大概400毫升，約150大卡，如果是當成代餐，的確可以減肥，但因豆漿缺乏鐵質，建議搭配一顆蛋黃或是紅肉一起吃，補足營養，且一天最多代一餐就好。

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