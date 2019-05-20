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爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:06大家健康

【諮詢／李敏雄（台北市健行登山協會理事長）、鄭雅文（中華民國健行登山會副理事長）、採訪整理／梁雲芳】

不想花錢買登山鞋，可以用雨鞋取代嗎？也許你常看到登山經驗豐富的老鳥穿著雨鞋登山，但是否注意過他們在鞋子裡暗藏的玄機？專家提醒，下雨天步道濕滑時，穿雨鞋登山的確較好走，但要注意增加鞋子的包覆性，該如何做？本文請來兩位登山經歷超過30年的資深前輩，和大家分享登山該穿什麼鞋才對？

雖然大家都知道爬山應該穿登山鞋，比較安全，但價格不斐的登山鞋，卻常令許多剛接觸登山的新手猶豫不決，於是不少人建議穿雨鞋登郊山，不僅價格親民，踩泥濘地髒了，或是壞了，也不會心疼。加上雨鞋防水、穿脫方便、清洗容易、抓地力強、重量又輕，更是不少新手或業餘登山客的最愛。只是，雨鞋的設計本來就不是用來登山，真的可以當作登山鞋嗎？

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台北市健行登山協會理事長李敏雄、中華民國健行登山會副理事長鄭雅文兩位登山前輩都不建議穿雨鞋登山，畢竟不是專款登山鞋，有不少缺點，容易帶來傷害。例如：雨鞋無法做到完全包覆，腳掌容易滑動，上坡時因抬腳關係，鞋子會與腳掌稍微分開，此時，腳跟容易磨擦到雨鞋，可能磨破腳跟，下坡時又容易頂到腳趾，易讓腳趾受傷。

另外，雨鞋的鞋底較薄，厚度不佳，鞋底支撐力不足、吸震能力也不佳，硬要踩地，容易踩不住滑倒，對腳踝的保護程度也非常差。

不過，話雖如此，穿雨鞋也不是沒有優點，比如下雨時，登山步道濕滑，四處泥濘，雨鞋可以發揮最大功效，讓腳不易潮濕，比較好走，但要注意必須做好包覆措施，建議可用鞋墊、護踝、毛襪協助包覆，減少腳與鞋子之間的空間，降低受傷機率。

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【完整內容請見《大家健康雜誌》2019年5月號】

大家健康

關心你健康的大小事，體貼你情感的生活，是一本適合大眾學習身體自我保健的健康雜誌，廣受專家、學者推薦肯定！每期內容都有一個與我們日常生活息息相關的健康主題做為報導，讀者可以獲得簡單易懂的實用保健常識。

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