雷射除毛、日式無痛除毛 真能一勞永逸嗎？

【諮詢／黃毓惠（長庚醫院皮膚科主治醫師）、採訪整理／張郁梵】

想要擁有人人稱羨的光滑肌膚，傳統的蜜蠟、脫毛膏、電動除毛刀都屬於暫時性除毛，之後毛髮依然會長出來。雖然方便、便宜、快速，但容易造成黑頭毛渣、嚴重毛囊炎、色素沉澱，不少愛美人士因而尋求永久除毛的方法。本文比較醫美雷射除毛、日式無痛光能除毛和居家藍光除毛儀，快來看看你適合哪一種吧！

天氣愈變愈熱，妳準備好「除毛」大作戰了嗎？臺灣位處亞熱帶氣候，夏天總是少不了短袖、短褲或短裙，對於天生毛髮比較旺盛的人來說，「除毛」就成了每年此刻必備的定期保養行程。擔心在家裡自行刮毛會刮不乾淨、殘留黑頭？一些愛美人士會考慮永久除毛來一勞永逸，除了醫美的雷射除毛，坊間不少美容護膚店都引進「日式光能無痛除毛」設備，甚至有不少美容家電業者也推出藍光除毛儀，標榜隨著使用次數變多，就能達到永久除毛的效果，究竟是否真的如此？除毛前，又該注意什麼呢？

不論雷射還是光能除毛

必須多次，才能永久除毛

想要讓毛髮減緩生長，就要影響「毛乳頭」；如果要讓毛髮不再生長，就要殺死「幹細胞」。不論是雷射除毛、還是日式光能無痛除毛，都是利用光的照射，讓黑色素細胞吸收光波，燙死毛乳頭的幹細胞，使毛囊失去再生能力。

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長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠說明，毛髮的生長週期分成生長期、退化期和休止期三個階段，由於生長期的毛髮，毛幹、毛囊都處於完整狀態，毛髮根部有足夠的黑色素，可以吸收熱量，燙死旁邊的幹細胞，所以，只有在「生長期」的毛髮，才是這類雷射或光學除毛可處理的階段。

然而，毛髮的生長週期是平均分布的，也就是說，生長期、退化期、休止期這三個階段同時存在。所以可能這次除到的是生長期的毛髮，下回除到的是休止期轉為生長期的毛髮，不可能一次就達到永久除毛的效果，得視每個部位的毛髮生長狀況而定，黃毓惠醫師補充，以醫美診所常見的亞歷山大雷射為例，腋下約需6次療程才能達到永久除毛的效果，雙手雙腿（四肢）約3次。建議每次治療間隔時間約6～8週。

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