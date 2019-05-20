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抗空污、防肺癌 空氣清淨機、口罩怎麼選？

2019-05-20 09:06大家健康

【諮詢／蘇一峰（胸腔重症醫師）、余國賓（國立陽明大學環境與職業衛生研究所教授）、採訪整理／林潔如】

不抽菸卻得肺腺癌，油煙是凶手外，空污也不能小覷！空氣污染成為世界重大死因之一，若想遠離空污，隨身型空氣清淨機需要隨身配戴嗎？家裡的空氣清淨機如何挑選，擺放在哪效能最好？口罩一定要戴到N95才有防護功能嗎？不想呼吸就吸進傷人空污，自我防護一定要做好！

2018年底，世界衛生組織WHO特別針對日益嚴重的空污議題，舉辦第一次的空氣污染與健康全球會議。穹頂之下，空污已成全世界重大死因之一，尤以亞洲及非洲更甚。預估全球有29％肺癌、24％中風、25％心臟病及43％慢性阻塞性肺病的患者，其死亡原因來自空氣污染。在臺灣，每年約有9％的死亡人數，其死因與空污有關，包含中風、缺血性心臟病、肺癌及肺阻塞等慢性病。空氣污染已成為「新型菸品」（new tobacco），即便不吸菸，健康也可能受到空污危害。

空污不只是議題

更是你應該認真面對的大事

近年隨著法令宣導及吸菸人口減少，菸害所引發的鱗狀上皮細胞癌已逐漸下降，然而，肺腺癌罹患率卻因空污惡化而持續上升。肺腺癌因難以察覺，發現時多是晚期，死亡率極高。

空氣污染中的PM2.5因顆粒細小，可穿透肺泡進入血液循環之間，會對全身健康產生危害。當其進入肺部，可能造成呼吸道發炎及阻塞，進入血液循環之後，則造成血管發炎硬化。另外，許多有毒物質，都可能隨著PM2.5吸入體內，例如重金屬或多環芳香烴等。除了留意防範室外的污染之外，室內空污更不可輕忽，尤其是爆炒及油炸產生的多環芳香烴，常是室內空污的一大來源，長時間接觸，比室外空污更可能誘發肺腺癌。

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在空氣品質愈來愈糟的大環境之下，我們究竟該如何抗空污、防肺癌？以下重要概念是你該知道的。

隨身型空氣清淨機，有用嗎？

因為高雄市長韓國瑜配戴而暴紅的隨身型空氣清淨機，在年初引起一陣熱賣，已有不少專家解釋隨身型空氣清淨機效果有限。事實上，空氣清淨機要在密閉空間下使用才有用，先阻絕了外來持續的污染物，再將室內空氣過濾，才能達到淨化效果。

陽明大學環境與職業衛生研究所教授余國賓表示，隨身型空氣清淨機若在戶外使用，一來濾網太小，面對持續迎面而來的污染，根本來不及淨化，二來易受氣流干擾，淨化過的空氣一下子就被吹散，且配戴位置多在脖子，離口鼻有段距離，因此吸入的空氣不一定是乾淨空氣。

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【完整內容請見《大家健康雜誌》2019年5月號】

大家健康

關心你健康的大小事，體貼你情感的生活，是一本適合大眾學習身體自我保健的健康雜誌，廣受專家、學者推薦肯定！每期內容都有一個與我們日常生活息息相關的健康主題做為報導，讀者可以獲得簡單易懂的實用保健常識。

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