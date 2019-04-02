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公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

當孫子離家 爺奶怎麼調適空巢人生

2019-04-02 13:29大家健康

【諮詢／龔頌美（格瑞思心理諮商所諮商心理師）、王意中（臨床心理師）、採訪整理／梁雲芳】

當整天陪在身邊的孫子女因為要上學，被父母接回家裡後，生活頓失重心的爺爺奶奶會有強烈的失落感，如果這種負面情緒未獲適當的紓解，就有可能引起憂鬱症。專家提醒父母，老人家往往需要一段時間調適孫子女不在身邊的落寞，所以，最好「漸進式」地從阿公阿嬤身邊接回孩子，讓爺爺奶奶可以慢慢適應。

黃阿嬤、林阿嬤是兩位60多歲感情要好的鄰居，最近兩人常心神不寧，一見面就唉聲歎氣，抱怨連連。原來黃阿嬤一手帶大的6歲外孫女回到女兒家，林阿嬤也同樣遇到4歲的內孫被兒子接回家住，兩位阿嬤待在突然少了孩子聲音的家裡，總覺得心慌慌、孤單寂寞，兩老忍不住抱怨起女兒、兒子太早把孫子接走……。

孫子被帶回家後

阿公阿嬤常有失落困擾

臺灣家庭中，隔代教養的狀況普遍，不少阿公、阿嬤會經歷人生兩次空巢期，一次是孩子、一次是孫子，尤其是帶在身邊的孫子在父母帶回家後，常會出現空巢症候群，一種情感被剝奪的空虛感。

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格瑞思心理諮商所諮商心理師龔頌美表示，有祖父母（或外公外婆）協助照顧孫兒，的確可以讓爸媽放心在工作上打拚；但當孫兒在學齡前必須搬回爸媽家，祖父母面對這種分離感，一時之間難免適應困難，常有亂發脾氣、不斷抱怨、感到孤獨、容易沮喪、對任何事不感興趣、失眠等情況。

龔頌美心理師解釋，人類在嬰兒時期需要別人的照顧和保護，以獲得身心的滿足和安全感，遂與主要照顧者發展出依附關係。但照顧者也會對被照顧者產生依附情感，建立依附關係。因此雖然祖父母（或外公外婆）理智上知道孩子長大後會被父母帶回家，試圖說服自己孫子日漸長大，自己體力不行，也教不動，孩子離開是遲早的事，但情緒是很真實的，捨不得、沮喪、發脾氣，都是真實的失落情緒，不要壓抑、逃避或否認。假如「失落與悲傷」嚴重影響生活，持續超過三個月，甚至持續半年，就得尋求心理諮商的協助。

完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》380期

※推薦閱讀：孩子吵，阿公阿嬤全買單？隔代教養遇上情緒勒索如何解

※《大家健康雜誌》更多精彩文章
◎封面主題：你的孩子成了婆婆的孩子？怎麼溝通不傷和氣
◎封面主題：從阿嬤家接回孩子後，怎麼調整小孩被寵壞的習慣

【完整內容請見《大家健康雜誌》2019年4月號】

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