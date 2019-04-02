不孕想做試管嬰兒？怎麼用中藥、針灸幫助受孕

【諮詢／周宗翰（臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師）、採訪整理／張郁梵】

西醫治療講求的是療效，中醫則著重調整體質，許多正在準備接受人工生殖治療的夫妻，都會有相同的疑惑，到底進入療程後，服用中藥或是針灸，對於整體療程是加分，還是扣分？雖然臨床上有不少不孕夫妻，透過中醫調整子宮環境後順利受孕，但中醫師提醒，不孕夫妻在看中醫前，最好先到婦產科檢查，確認沒有器質性病變，假如卵巢、子宮都很正常，再考慮是否接受中藥或針灸治療。

年齡對生育力是一大致命傷！然而，現代人普遍晚婚，導致許多女性想生小孩時，通常都已經是高齡產婦。以生理學的角度來看，女性一旦年紀超過35歲就算高齡，不僅容易增加妊娠風險，受孕機率也會降低。想要成功受孕，除了可以透過西醫檢查來對症下藥治療不孕以外，也可透過中醫調養來提升卵子品質，改善子宮環境，打造好孕體質！

試管三次都失敗

42歲靠中西合璧成功受孕

方小姐38歲那年結婚以後，便和丈夫積極做人，然而，婚後兩年肚皮卻始終沒有動靜，為了懷孕，還接受婦產科試管嬰兒療程，沒想到前後做了3次都失敗。隨著能取的卵子數量逐漸變少，心灰意冷的她聽從友人建議先以中醫調養，透過針灸和中藥提升卵子品質，改善子宮環境，考慮年紀已超過40歲，調養之後再接受試管嬰兒療程，終於在42歲時產下一名健康寶寶。

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負責收治該名患者的臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，雖然中藥針灸可以有效提高不孕症患者的懷孕機率，但通常會建議計畫懷孕的婦女先給婦產科檢查有無器質性的病變，若檢查發現是因輸卵管阻塞、子宮息肉或子宮肌瘤太大等器質問題導致不孕，就建議先由西醫評估手術處理的必要性。

若器官構造正常，但是不論是自然或是人工都無法懷孕，就會建議先給中醫調整體質。周宗翰醫師提醒，功能性的問題是中醫的強項，沒有改善卵子品質或調整子宮環境，因而讓試管嬰兒一再失敗的患者大有人在，中藥與針灸可以有效地調整受孕環境，提高受精卵著床的成功機會。

周宗翰醫師強調，越早準備受孕，成功機會越高，通常超過40歲就很難自然受孕、容易流產，就算做試管，成功率也很低。根據統計，40歲以上的女性平均自然懷孕率本來就較低，一年下來自然懷孕的活產率約44％，只有30歲以下女性的一半，更別提40歲以上的女性，平均每次懷孕有高達35～50％的流產機會。

完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》380期

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