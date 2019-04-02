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避免爺奶養出慣寶寶 教養專家教你這樣做

2019-04-02 10:32大家健康

【諮詢／張旭鎧（兒童職能治療師）、鄭安安（臺大醫院臨床心理中心臨床心理師）、採訪整理／林潔如】

你是否有這種經驗？孩子犯了錯，當你開口糾正時，卻被硬生生打斷「唉唷！孩子還小啦！不要那麼兇！來！來阿公這裡！」轉瞬間，孩子嘴角露出一絲得意的笑容，跑去依偎在你的父母身邊，讓你為人父母的威嚴馬上大打折扣！想要和父母溝通別太寵孫子，又怕被認為是翅膀硬了不孝順，究竟當長輩在場時，該怎麼拿捏管教孩子的時機和分寸？

當孩子犯錯，不少爺爺奶奶、外公外婆，總是喜歡扮演白臉的角色，享受當孫子女避風港的感覺。不僅如此，長輩的教養觀念常來不及與時俱進，舉凡該不該讓孩子練習自己吃飯、要不要給孩子吃零食等生活細節，也常是兩代之間教養歧異的顯現，但顧及長輩顏面及心情，常讓管教窒礙難行。當長輩在場，如何拿捏管教時機與分寸？本文請來專家以案例分享來說明。

恩爸和恩媽為減少婆媳紛爭，商量好只要回公婆家，孩子都歸恩爸管，恩媽不出面。有時候小恩犯了錯或亂發脾氣，恩爸會念幾句，但爺爺奶奶會馬上跳出來阻止，所以恩爸常會忍到小孩回家才處理。久而久之，小恩發現只要爺爺奶奶在，爸媽就比較不會管他。

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有一次，在爺爺奶奶家，小恩玩得正起勁，恩媽催促他過來擦擦臉，不耐煩的小恩竟起身猛力打了恩媽一巴掌！當下恩爸火冒三丈，立刻出手打了小恩、嚴厲教訓。因為打媽媽巴掌這狀況太嚴重，此後，小恩回到爺奶家，若是太任性，恩爸不再忍耐、會開口管教，甚至打孩子手心或罰站。面對長輩勸阻，爸爸也會告訴長輩「孩子不教只會寵壞他」……

3歲以下孩童犯錯

建議當下馬上糾正

現任卓越百能諮詢中心執行長、經驗豐富的兒童職能治療師張旭鎧（阿鎧老師）表示，6歲以下的孩子若出現像小恩這樣的不當言行時，建議當下就要馬上教，不然孩子很容易忘記，管教時間不要離事發時間太久。尤其是3歲以下的孩子，因認知能力和注意力尚未成熟，時間空間最好都不要更動，事發時在現場就馬上管教，小小孩才能產生連結。但3～6歲的孩子已經開始有自尊心的意識，可以視狀況帶離現場，避免在大庭廣眾下管教，不過時間還是要掌握在事發當時為佳。

6歲以上的大孩子，通常已經能判斷自己是否犯錯，及時管教是最好的，若是長輩在場或在外面不方便管教，建議可以先「定錨」，在孩子犯錯的當下，嚴正的提醒孩子這行為不對，或是講重點：「你不能打媽媽，這樣媽媽很痛，我們回家要好好談談！」

然而，阿鎧老師提醒，3歲以後的孩子通常已懂得找靠山，假設爺爺奶奶過分寵溺，常在父母管教時出言相勸，建議不論孩子幾歲，都要立刻帶離現場，單獨和孩子聊一聊，一來可避免長輩在場時過度干涉，讓孩子察覺到教養的不一致；二來也能避免自己與長輩意見不合而產生摩擦。

完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》380期

※推薦閱讀：孩子吵，阿公阿嬤全買單？隔代教養遇上情緒勒索如何解

※《大家健康雜誌》更多精彩文章
◎封面主題：你的孩子成了婆婆的孩子？怎麼溝通不傷和氣
◎封面主題：從阿嬤家接回孩子後，怎麼調整小孩被寵壞的習慣

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【完整內容請見《大家健康雜誌》2019年4月號】

大家健康

關心你健康的大小事，體貼你情感的生活，是一本適合大眾學習身體自我保健的健康雜誌，廣受專家、學者推薦肯定！每期內容都有一個與我們日常生活息息相關的健康主題做為報導，讀者可以獲得簡單易懂的實用保健常識。
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