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調整吃降血壓藥時間 能預防「夜間高血壓」？

2019-03-13 15:17大家健康

【諮詢／林嘉謨（新光醫院胸腔內科暨睡眠中心主任）、採訪整理／張郁梵】

聽過「夜間高血壓」嗎？你通常什麼時候吃降血壓藥呢？傳統觀念認為，飯後服藥較不傷身，因此許多高血壓患者都習慣飯後服藥；不過，醫師提醒，夜間高血壓又稱為「隱藏性的高血壓」，比起正常高血壓更危險，是心臟科醫師判斷患者血壓狀況的新指標。研究指出，若把降血壓藥物移到睡前服用，將能有效避免夜間高血壓的發生……

許多高血壓患者都有類似經驗，只要把降血壓藥物改到睡前服用，就能改善困擾已久的失眠問題，不僅當天晚上可以一覺到天明，隔天量血壓也會變得比較平穩。事實上，「高血壓」和「睡眠障礙」是共病，美國睡眠醫學會（APSS）指出，高血壓患者只要睡覺時間比平常多一小時，血壓就會下降；日本研究則顯示，如果經常出現夜晚輾轉難眠的情形，就要小心可能是高血壓候選人。

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難察覺的「夜間高血壓」

是腦中風和心肌梗塞元凶？

根據統計，約有四成的高血壓患者深受失眠所苦，究竟血壓為何會和睡眠障礙有關？新光醫院胸腔內科暨睡眠中心主任林嘉謨醫師解釋，人體有一套負責控制內臟與血管功能的神經調節系統（自律神經），由交感神經與副交感神經組成，互相調控。當交感神經運作時，身體會比較有活力；反之，當副交感神經運作時，心跳會減緩、血管舒張，使血壓下降，身體就會比較放鬆。……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》379期

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【完整內容請見《大家健康雜誌》2019年3月號】

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