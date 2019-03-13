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喝咖啡會心悸？搞懂咖啡知識 這樣喝更健康！

2019-03-13 15:17大家健康

【諮詢／江正炎（HowCafe好咖啡烘豆工坊烘豆師）、採訪整理／蔡睿縈】

有些人迷戀咖啡濃郁的香氣，因而愛喝咖啡，但又擔心喝了咖啡會睡不著或容易心悸，到底咖啡要怎麼喝，才能取其好處？喝淺烘焙的咖啡豆，有助於減肥？口感微酸的咖啡，是比較好的咖啡？就讓咖啡行家告訴你，怎麼挑選及沖泡一杯好咖啡？

在繁忙的生活裡，早晨以一杯飄香的咖啡揭開序幕，成了現代人最唾手可得的提振精神法，再加上越來越多的研究證明，適量飲用咖啡對身體的影響是利大於弊，不僅咖啡豆中所含的綠原酸能防止脂肪堆積，減少肥胖的機率，還能預防心血管疾病、新陳代謝疾病，甚至有助於分泌多巴胺，預防老年失智，也讓現代人難以抵抗咖啡的魅力。到底咖啡怎麼喝有利健康，讓專業的烘豆師告訴你！

Q喝咖啡易心悸、睡不著

最好喝阿拉比卡咖啡？

正解》對！但有些咖啡會混用多種咖啡豆，要懂得看成分標示，才能避免咖啡因攝取過量！HowCafe好咖啡烘豆工坊烘豆師江正炎說，喝咖啡易心悸或睡不著是因為咖啡因過量，避免心悸或睡不著的做法有三種。

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作法１》選擇咖啡因含量較低的咖啡豆品種，像阿拉比卡品種咖啡豆的咖啡因含量約為0.8〜1.4％，就比另一種常用於即溶咖啡或商用咖啡的羅布斯塔品種咖啡豆的咖啡因含量低（羅布斯塔品種咖啡豆的咖啡因約1.7〜4％，咖啡因約是阿拉比卡品種咖啡豆的2倍多）。

作法２》將變黑、遭黴菌、真菌侵蝕變質、或未熟有瑕疵的咖啡豆挑掉，這不僅能降低咖啡因，也能減少有害成分的攝取。

作法３》減少每天飲用的咖啡量。依據衛生福利部食品藥物管理署的建議，成人每日咖啡因攝取量應小於300毫克，以連鎖咖啡店販售的現煮咖啡為例，一杯中杯拿鐵的咖啡因含量約為101〜200毫克，若一天喝超過2杯，可能就超標了。……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》379期

※ 推薦閱讀：生酮飲食、低糖質飲食，如何依體質選擇減肥法？

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【完整內容請見《大家健康雜誌》2019年3月號】

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關心你健康的大小事，體貼你情感的生活，是一本適合大眾學習身體自我保健的健康雜誌，廣受專家、學者推薦肯定！每期內容都有一個與我們日常生活息息相關的健康主題做為報導，讀者可以獲得簡單易懂的實用保健常識。

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