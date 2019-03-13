用乾果機、烤箱自製果乾 瘦身族必懂的技巧

【諮詢／孫曉文（臺安醫院營養師）、趙函穎（晨光健康營養專科諮詢中心院長）、採訪整理／葉語容】

減肥就得多喝水，但對於不愛喝水的人來說，真的很痛苦！這幾年，網路上很流行果乾茶，把自然風乾的水果放入水中，就會有淡淡的水果香氣，替原本沒有味道的白開水增添風味。市面上也有不少業者販售沖泡果乾，吸引不少愛美女性爭相購買，但你知道嗎？就算沒有乾果機，也能用家裡的小烤箱，做出好吃或可沖泡的果乾……

現在越來越多人重視食物要「天然」、「無添加」，但是市面上還是有很多水果乾添加了鹽、糖、香料、色素，做成像蜜餞一樣的重口味口感；如果少添加或不加鹽和糖，為了要延長保存期限，則可能使用了防腐劑。本篇要教你如何自製天然、無添加的水果乾，想減肥者不但可隨身攜帶，當成健康的點心，增加膳食纖維的攝取；若是自製果香味濃郁的檸檬片乾、鳳梨片乾，也可以加入白開水中增添風味，讓自己少喝含糖飲料、多喝水，幫助自己維持窈窕身材。

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用乾果機、烤箱

自製的果乾風味不一樣

市售的乾果機一台售價約幾千元，可以用在蔬菜、水果的烘乾上，是近年烘培市場的新寵兒，但如果家中只有烤箱，一樣可以做出脫水蔬菜和果乾。只是這兩者的營養成分、口感、製作方法都不一樣。

乾果機常使用的溫度是30～60℃，是用「低溫烘乾」的原理來風乾蔬果；而烤箱通常是100℃以上，高功能的烤箱溫度設定甚至可以調到幾百度，溫度越高，水分蒸發的速度越快，製作的時間就越短。而不同溫度做出來的蔬果乾，口感也大不相同。……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》379期

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【完整內容請見《 大家健康雜誌 》2019年3月號】