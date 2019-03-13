小孩愛吃糖 4不原則幫孩子減糖

【諮詢／莫雅淳（董氏基金會食品營養中心營養師）、採訪整理／林潔如】

孩子食用過多的糖，不僅容易蛀牙、肥胖，還會抑制生長激素，讓孩子長不高，甚至還會影響大腦發育，造成孩子情緒躁動、焦慮及不專心。糖對健康的危害，雖然不會立刻顯現，卻會影響孩子一生。與其一味禁止孩子吃甜食，專家建議家長不妨透過４不原則，幫助孩子打造終生免疫的「拒糖抵抗力」！

甜甜的糖果、巧克力、飲料，幾乎沒有孩子不愛。早餐吃果醬吐司，外出用餐點一杯含糖飲料，下午再來一份糕點，這些不知不覺愈吃愈多的糖，對健康的危害比我們想像的還要大，尤其是發育中的孩子，「限糖」絕對是父母應該認真看待的大事，並且要將這觀念教育給孩子。但不少人都會好奇，吃點糖真有那麼嚴重嗎？假如孩子愛吃甜食，又該如何無痛減糖呢？

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先釐清哪些糖

是危害健康的兇手

WHO世界衛生組織在2003年便開始強調「游離糖」（free sugar）的概念，這與存在新鮮蔬果中的「內生性糖」是相對的概念，所謂「游離糖」指的是食品業者或烹飪、食用時添加的所有單醣和雙醣成分，以及蜂蜜、糖漿、果汁與濃縮果汁中天然存在的單醣和雙醣成分。舉凡砂糖、黑糖、紅糖、果糖、楓糖、蜂蜜，甚至果汁等都是游離糖。美國兒科醫學會甚至建議一歲以下的兒童，不要喝果汁，以避免蛀牙及膳食纖維攝取過少。……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》379期

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【完整內容請見《 大家健康雜誌 》2019年3月號】