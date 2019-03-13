果汁機、調理機、慢磨機有什麼差別？

【諮詢／孫曉文（臺安醫院營養師）、趙函穎（晨光健康營養專科諮詢中心院長）、採訪整理／葉語容、張郁梵】

夏天來臨，總是想要喝一杯冰涼的飲料，然而，手搖杯動輒兩三百大卡的熱量，常令脂肪在無聲無息中悄悄增加！此時，有些愛美一族就會想要自己在家DIY，製作一杯兼具美味又營養滿分的蔬果汁。俗話說「工欲善其事，必先利其器」，果汁機、調理機、慢磨機，該選哪個好？果汁機一台最便宜只要1000元就可以買到，但調理機、慢磨機都是「萬」元起跳，究竟差別在哪裡？

不論是標榜馬力強大的調理機，或者近年來盛行、強調可完整保留食物活營養的慢磨機，還是最傳統陽春的果汁機、北漂族年輕人愛用的隨行果汁機，只要消費者清楚其特性與功能，妥善利用，就能成為日常「養生」的好幫手。

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「調理機」可打破食物細胞壁

提高蔬果的營養吸收率

臺安醫院營養師孫曉文分析，調理機可以將食材的碎片打到很細，像是有人特別想吃葡萄籽、葡萄皮中的營養，若用調理機打出來的果汁，完全喝不出異物感，因為分子較細，養分也較易被人體利用。這就是很多人在講的「破壁」原理。……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》379期

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【完整內容請見《 大家健康雜誌 》2019年3月號】