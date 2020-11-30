考公職壓力大 一直衝動購物怎麼辦？

【撰文回應／王鼎嘉】

感覺生活似乎逐漸失序、訂了目標卻很難達成，近來情緒也起伏不定、難以專心、容易不安與衝動。在這樣的情況下，或許消費購物可暫時讓自己覺得好些，但隨後而來的空虛感又會讓自己更加焦慮。依文中描述，推測您目前可能處於某些壓力之下，也正經歷焦慮相關的行為反應，與您分享些自我檢測與穩定自己的方式：

1.焦慮相關行為之自我檢測

適度的焦慮會提升表現，但過度的焦慮則會降低表現。焦慮相關之行為包括坐立不安或感覺緊張、易疲勞、注意力難集中，感到腦中一片空白、容易生氣、肌肉緊繃、睡眠困擾等。倘若您符合數項上述症狀且已持續數週至數月，建議您至身心科診所委請醫師，協助釐清是否有接受藥物治療之必要。

2.外在壓力源辨識

通常外在壓力是讓我們心理失衡的主因之一，外在壓力主要為重大生活事件變化（工作、經濟、人際、疾病、意外），改變的程度越高，感受到的壓力就越明顯。就您的狀況而言，離職與經濟壓力很可能為目前的主要外在壓力源。

3.心理內在壓力源辨識

內在壓力是我們容易忽視的壓力源，自我期許、社會期許、家庭期許均可能形成內在壓力。當自我期許與家庭、社會期待不同時，兩方價值觀會產生衝突，進而引發焦慮或情緒反應。因此，建議您可以試著聽聽內心的聲音，感受目前的生活目標（如考公職）是否真的是自己所望，抑或是在無形中已順應了其他人的價值觀呢？

4.結構化生活日程表

念書常是一段孤獨的過程，除了面對書本與考試外，生活也容易日漸失去規律性。當時間掌握度下降後，人們就會感到不安、緊張。故建議您按照每日三大時間區塊（睡眠、工作與休閒各八小時）訂定每日規律作息（例如睡眠時間為23：00－7：00、工作時間8：00－11：00、休閒時間為11：00－13：00等），以此概念結構化每日生活。

最後想與您分享，有許多朋友也曾經歷與您類似的人生階段，在某個時期訂下某個目標卻窒礙難行，這樣的困境讓他們感到困窘、挫折與煩躁。通常，他們的心理困擾源於不明白自己想要什麼；不確定自己是否喜歡當下所訂下的人生目標；也不確定為何要訂下某個人生目標。此時，我會陪同他們仔細看看自己想要怎樣的人生。在探索自己的過程中，我們會發現自己真正的需求，有些人需要的是安全感；有些人想要的是被愛護；有些人需要的是自由。在明白自己的需求後，他們通常會感到安心、穩定，也更能看清自己的困境並發展出適合的解決方式。

以上經驗希望對您有所助益。也建議您適時尋求心理健康專業的協助，讓我們陪同您認識自己並重拾自我掌控感。

王鼎嘉臨床心理師

現為新北市立聯合醫院精神科、新北市立聯合醫院燒燙傷復健暨急性後期照護中心臨床心理師。

本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。【完整內容請見《張老師月刊》2020年12月號】