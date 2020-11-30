吊橋效應實驗：像極了愛情……很難說

【圖．文／林仁廷】

志明的個性、價值觀和春嬌完全不一樣，他們在公司一天到晚吵架，會議上吵，辦公室也吵，互看不順眼。志明和春嬌剛好都單身，同事起鬨說：「那你們乾脆在一起好了！」他們異口同聲回答：「我不可能愛上他！」

可事情就是這麼奇妙，在準備大型活動的時候，志明衝出轉角，撞倒了迎面而來捧著資料的春嬌，瞬間紙張滿天飛，繽紛飄落。陰錯陽差，志明撲倒在春嬌身上，又好巧不巧親上嘴唇，他們嚇了一跳，過了兩秒鐘才互相跳開，兩人都慶幸沒旁人看見。後來兩人好尷尬，不敢跟對方說話，彼此都若有所思。

志明回想起那個意外之吻，當時他心跳很快，有股莫名悸動，嘴唇相貼時溫熱又柔軟，春嬌髮絲也飄散香味，接吻的畫面在志明腦中揮之不去，他心想：「該不會自己喜歡春嬌吧？我們其實是歡喜冤家，一般人要是不合，早就疏遠了……」

轉角撞到愛，原來真有這種事，像極了愛情。

志明傳LINE訊息給春嬌，第一次不是找她吵架，而是約她出來吃飯。

吊橋實驗：像極了愛情

「修但幾勒！敢安捏？」志明的解釋正確嗎？偶像劇的情節真的會出現在現實生活嗎？

發生意外而臉紅心跳的類似情境，Dutton（達頓）和Aron（亞倫）以此在1974年設計了有名的「吊橋實驗」，他們徵求一批男性受試者到橋上接受訪談。受試者分為兩組，一組被安排在離地大約70公尺懸掛式的窄吊橋，另一組則是架在河面上3公尺的普通木橋。兩組受試者都必須單獨走到橋中間，由外表亮眼的女研究員進行訪談，當訪問結束，女研究員會給受試者她的電話號碼，若他們想進一步了解實驗結果可以打來詢問。結果發現，在吊橋的組別有將近一半的男受試者打電話給女研究員，甚至請求和她約會，而對照組僅有12％來電。

為何吊橋組的男性會傾向打電話呢？人是需要知道解釋的生物，他們會問自己為何有興奮感？心跳為何加快？解釋這些生理反應其來有自，而解釋的心理過程稱為「歸因」，且依據不同的歸因，便會產生不一樣的情緒。歸因過程受當下情境影響，會連結眼前的可見線索，形成單一歸因，就誤以為自己動了真情。

心理學家認為，無論是吊橋實驗或志明的例子，當事人在高風險環境或意外下，他感受到自己心跳加快、不安冒汗，一時不明白為什麼，但他看見眼前美女，便以為她就是原因，是自己一見鍾情，喜歡上她。當事人太快「用他看得見的，來解釋他看不見的」，就很難意識到情境總是複雜的，自己以為的情緒、感覺其實來自他方。

要找人討論，避免當局者迷的盲點

情境複雜，情緒自然複雜，各種影響因素包括當下社會環境、群體風向、被引發的過去經驗、個人主觀、本能反應，以及對各類資訊的認識解讀，加上有些事是時間累積發生，形成一個大系統，很容易搞不清是雞生蛋還是蛋生雞的結果，唯一能確定的是，企圖以短視角度找出單一歸因，幾乎都會推斷錯誤。臉紅心跳、緊張無措、害羞尷尬……像極了愛情，但也可能不是，別太快歸因自己的反應究竟是什麼，否則就會像有些人哀怨當初怎麼鬼遮眼一樣，有疑惑就花時間慢慢拆解，最好找人討論，增加不同角度的解讀，才能避免當局者迷的盲點。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。【完整內容請見《張老師月刊》2020年12月號】