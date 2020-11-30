找回女性原廠設定：哪種美 最像你自己？

【撰文／蘇予昕】

在19歲那年，熱愛表演的我進入了演藝圈，成為一名經紀公司練習生，他們說，我的外貌與性格並不符合大眾口味，太胖、不夠甜美、個性太強，希望我改一改。當時，我節食運動，還買了減肥藥，吃到心悸、嘔吐、暈倒，經歷種種折磨，才總算瘦了十公斤。量完體重的隔天，我滿心歡喜地到公司，經紀人的第一句話卻是：「別騙了啦，你有在減嗎？這樣上電視依舊是個肥婆！」當天中午，我和公司裡另一位準備出道的新人，繼續吃著沒加醬的生菜沙拉，和著眼淚苦笑地說，這樣或許能增添一點鹹味……

女性的外貌，從古至今都像一把雙面刃，一方面似乎幫助我們在社會上獲取地位，但另一方面，就算因為容貌得到地位，也仍然是附屬於觀看者（男性）之下。所以，我們拚了命地美麗，卻又隱隱覺得：「為何我總是在取悅他人？」

女性吸引力有沒有標準？

到底，哪種美，最像我自己？這個問題，我花了多年的時間才想透。

學生時期，我動不動就跑到書店翻閱時尚雜誌，鎖定「約會偷心穿搭篇」仔細拜讀，心想：「原來如此……這樣就會被喜歡啊……」然後依循那些準則買了一件又一件的衣服、一雙又一雙的鞋子。起初，我每次赴約都精心打扮，無論逛街還是踏青，絕對要穿上最顯腿長的高跟鞋，即便腳後跟布滿傷口，我也認定這就是能被喜歡的「正確穿搭」。

直到某次，腳實在太痛，只好穿球鞋赴約，約會對象卻告訴我：「今天的你特別輕鬆、舒服耶！」原來根本沒有所謂的「正確」穿搭，只有當你最自在、最像自己時，才是我們的魅力時刻。

心態，讓你的美麗大不同



雖然，身為一位心理師，我成天鼓吹大家向內探索，但我卻從來不曾對任何人說：「外表不重要，內在才重要。」因為無論外表或內在，都是「自我」的一部分。蓬頭垢面的人，對內在的身心健康大概也無暇照顧，所以重視外表也等同於在乎自我，但用哪種心態重視，就是門學問了。

先和各位分辨下列兩種聽起來類似，實際上卻天差地別的心態：一是「活出自己的美」心態，另一端則是「遮醜」心態。前者，像是找尋一件適合自己風格、身形、個性的衣服，目的是讓穿著這個衣服的自己最自在、最內外一致；後者，像是找一件最貴、最流行、最華麗的斗篷，把自己包裹起來，最好都不要看見裡頭是什麼，外面這層才能代表我的價值。

「活出自己的美」心態者較能放鬆，即便不符合主流審美，在收到負面評價、別人要我們改一改時，仍可以泰然處之，並且會去找欣賞自己的夥伴相處；「遮醜」的人感受則強烈得多，或許我們會花過多的時間鑽研大眾喜歡什麼樣的風格？戀愛對象喜歡哪種打扮？最火紅的明星五官身材如何？然後再拚命地，把自己「變成那樣」，而我們也會對於他人的眼光超級敏感，一旦今天妝容造型哪裡不對勁，就只想馬上衝回家（曾經的我也是如此），那些難聽的批判與嘲笑雖然汙辱人，卻仍忍不住吞下，焦慮地思索該怎麼做才能讓這些負評轉正。

放心，美的定義已悄悄鬆動

不知道你是否也有感覺，這世界對「美」的定義已開始鬆動，從全球各地的大明星、YouTuber、廣告商都以各種形式宣告：「美，不只一種。」希望能激勵我們去活出自己的美，而非成為某種美的複製品。美國藍調歌手艾莉西亞．凱斯（Alicia Keys）率先以素顏之姿拍攝專輯封面、上節目，她學著擁抱一路以來民眾對自己外貌的攻擊，開始感到自在，以及真正堅定的自信。

韓國部落客裴恩貞（Lina Bae），平時以拍攝美妝教學影片為主，但卻經常收到極為惡意的留言，例如：「這也算是女人的膚質嗎？」、「要是我長這樣我一定自殺」、「豬在化妝」。因此，她拍攝一部名為《我不漂亮》的短片，從素顏、全妝再卸妝，釋放了自己的恐懼，激勵了700萬曾和她一樣，害怕沒化妝就被批為「不是女人」的閱聽者。

知名電影《暮光之城》（Twilight）女主角克莉絲汀．史都華（Kristen Stewart）不願配合女星走紅毯一定要穿高跟鞋的潛規則（坎城影展曾四度拒絕一位左腳大拇指截肢的丹麥女性製片穿平底鞋走紅毯，引發軒然大波），在紅毯上脫下高跟鞋、赤腳前行。

這些「活出自己的美」運動中，最著名的就屬於多芬2018年的形象廣告，經他們調查，發現全球僅有4%女性認為自己很美，表示可能有96%的女性都長期處於外貌焦慮中。因此，他們找來五位擁有不同風格的素人拍攝巨型看板，並讓他們敘說因外表引發的人際經驗，而這些素人豐腴的身形、突出的虎牙、不符合性別刻板氣質的打扮，卻讓觀眾找到了自己，以及那些我們都有的、非主流的一部分，而那些部分，卻恰恰標誌了「我是誰」。

不管你決定化不化妝、整不整形、健不健身、穿不穿高跟鞋，那都很好，只要持續回到內在向自己確認，這個決定並非出自害怕被別人排斥，而是源於對自己的熱愛與接納。相信我，當你認真地向內心詢問，你就會知道答案。

如何「恢復」自信？

我特別用「恢復」而非「提升」二字，是有意義的。請各位想像一下，一個剛出生的嬰兒，會討厭自己的長相嗎？就算他是個有殘缺的孩子，在還不了解這世界的評價前，他依然能泰然自若地和自己在一起，那就是一種完整的自信感。逐漸長大後，我們因外界的批判而否定了自己，因此，以下提供兩個練習，幫助大家恢復你的原廠設定。

練習一：有意識地問自己：「我喜歡嗎？」

許多人太習慣活在他人的評價與標準中，卻忘記自己真正舒坦的模樣，外貌雖重要，但最終產生長遠吸引力的，還是你的性格，甚至我會說，外貌是用來彰顯你的內在，而不是用來掩飾自己。我看過許多「美女」被皮囊困住，明明靈魂在體內哭泣，卻因世人更期待美女巧笑倩兮，因此她只能不斷地笑、不斷地讓自己更美，直到失去自己。

所以，每天帶著清晰的意識，無論是梳妝打扮、購買衣鞋、選擇對象等所有人事物中，都先問問自己「我喜歡嗎？」「這個選擇有更像我自己嗎？」若內心有抗拒、掙扎，或出現「我應該要…否則…」（例如，我應該要穿裙子，否則他會不高興）這類的恐懼句型，就表示這些選擇來自「外在制約」，並非適合你的「原廠設定」。

練習二：與身體開啟對話視窗

我們很容易會把身體當作理所當然的工具恣意使用，甚至當它生病，或外表不如我們期望時，我們還會埋怨、傷害、過度改變它，這個練習能讓我們療癒過去受外在評價的創傷。

你首先需要的是一個溫暖、舒服、獨處的環境，我推薦的地點就是洗完澡後的床上，此時身心感到清潔又放鬆，如果你有擦乳液的習慣，也可以搭配操作。請用你的雙手輕輕地撫摸或揉捏，從腳趾、腳背、小腿、膝蓋、大腿、腹部、臀部、胸部、背部、手臂、脖子、到每一個五官，過程中你只要專注感受這些部位摸起來的觸感，以及被自己撫摸的感受即可。

撫摸過程中，若發現讓你有情緒的部位，就開啟對話視窗，先辨識出內在的感受，以及曾經受過的外界傷害。向這個部位為我們承擔的辛苦致謝，並為過去的忽視或傷害道歉，最後向這個部位保證，從今開始會接納它本來的樣子，以它本來的模樣疼愛它。

特別想預告的是，因為身體經常會累積著我們尚未處理的創傷，練習過程可能會鼻酸、落淚，這都非常自然，請讓情緒自在地流淌。但若產生難以承受的強烈情緒，或痛苦畫面如海嘯般襲來，請立刻暫停，或找尋專業心理師陪伴你一同操作。

療癒沒有時間表，只需要你的耐心。

蘇予昕

從一位樂團主唱、活動主持人、金融業公關的身分，跨入與人性最靠近的心理領域，渴望讓每個人掙脫束縛與框架，曾出版《活出你的原廠設定》。

本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。【完整內容請見《張老師月刊》2020年12月號】