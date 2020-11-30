當榮格分析師談到女力： 榮格論壇「安放時代的靈魂」報導

【撰文／黃曼茹 照片提供／心靈工坊】

榮格對分析心理學派乃至心理學上皆影響廣大且深遠，其提出的眾多概念，不只是許多心理工作者的常識，也成為人文學科重要的養分，連大眾文化、流行娛樂都受到不少啟發：日本遊戲《女神異聞錄5》（Persona 5）、韓國偶像團體「防彈少年團」的專輯《Map of the Soul：Persona》都是近年的知名例子。然而在榮格誕生145年的今日，他的理論是否只能作為被廣泛引用的典故，還是依然能與當代社會對話呢？心靈工坊於今年九月舉辦的「榮格論壇：安放時代的靈魂」，便點出了「舊理論，新詮釋」的可能性。《張老師月刊》此次挑出論壇中與本期企畫密切相關的觀點，讓向隅的讀者也能跟著榮格分析師的解說，探索女性的深層自我。

感受妳的自我意象：Toni Wolff的女性四原型

日本女星竹內結子疑似因產後憂鬱症自殺的消息，讓許多女性因而討論起社會對於母職的期許與壓力。為何社會上對母親的角色，普遍有種一定要溫暖關懷，甚至是必須犧牲奉獻的形象，因而造成許多母親的困境，乃至勾起很多女性十分負向的情緒呢？呂旭亞講解的Toni Wolff「女性四原型」概念，興許可以讓我們從內心意象，來解讀諸如此類的議題。

Toni Wolff舉出女性有四種原型：母親、愛人、靈媒、戰士。這四種原型宛如四個座標點，可以拉出兩條軸線，呈現出女性兩種內在動力來源：母親與愛人期盼與人連結，靈媒與戰士則想參與世界。這四種原型基本上與字面意思相近：母親將人人都視作她的孩子，並推己及人照顧所有人；愛人則是追求一對一的深刻感情，不侷限在愛情，也可能是友情或其他緊密的關係；戰士會爭取權力，想得到發號施令的地位，在社會中有所作為；靈媒則探求神祕體驗、宇宙真理，詰問存在的最終意義。女性讀者不妨先感受一下自己比較接近哪個原型，即便是男性，也可以嘗試感覺自己陰性的面向。

這些原型和個人的人格特質、價值信念較相關，不見得等同現實生活中的角色。就像一個有孩子的女性，她的原型不見得靠近母親，可能更偏向戰士，因此比起家庭，她也許更想專注在自己的事業。呂旭亞便從此延伸，討論到傳統肯定的原型母親與靈媒，已經反轉成為當今女性的陰影（榮格理論中的Shadow）。因為過往幾千年來，社會禁制女性愛人與戰士的面向，不允許女人探索情慾、追逐權位，長期下來的負面態度，時至今日偶爾還是會讓女人對此感到不安，比如大眾一提到女強人，好像就只會聯想到拋家棄子，讓女人找不到正面的形象來跟從、學習。所以，現在許多女性為了解放自己的內在能量，並為長期被壓抑住的面向發聲，勢必更加推舉愛人與戰士。今日我們也才能重新審視母職，讓女性不再被困於既定的社會角色，而有更大的空間發展自我。

但呂旭亞也提醒女性：所有原型都有正反的意義，就像過往的人們過度放大了愛人與戰士的黑暗，當今女性對於母親原型潛藏的權威性、控制慾，有時過於敏感，乃至嫉惡如仇，就容易忘卻了這四種原型其實都存在我們的心中，都有施展出正向能量的潛力。

割裂自己的他者，也許在妳心中：阿尼姆斯的一體兩面

鄧惠文便提出自己的觀察，認為「女性四原型」延續至今，似乎沒有因為更加平等、自由的社會環境，而讓每個原型都能充分發展，反而成了束縛女性的枷鎖。當我們愈發認同一個當代女性，應該在社會中施展自己的抱負、應該在關係裡勇敢袒露情慾、應該如男人般理性且培養智識、應該用不控制不權威的方式撫育下一代時──這些「應該」卻變為女人想認同自己時缺一不可的條件，只要少了哪部分，就會覺得自身不夠完整，還會用同樣的視角去放大檢視其他女性。

而這就延伸成鄧惠文在分析工作中時常見到的情況：女性個案很容易遇到一種難題，好像只能在工作與家庭、自主與親密間做出選擇，個案自己與周遭的人都會覺得「女人無法兼顧如此多面向」，讓個案非常挫敗、無所適從。個案時常會表示伴侶沒有給予相應的支持、社會依然也有歧視的態度與不公的規則等，這些理由當然是鐵錚錚的現實，任何人都不能否認父權體制長此以往的影響，但鄧惠文表示，作為心理工作者，她更想探究如何幫助個案、幫助廣大的女性，去找回面對這一切的力量。

鄧惠文介紹了榮格理論中的「阿尼姆斯」（Animus），它是女性心中的男性意象跟男性原則，從個人經驗（比如遇過怎樣的男性），以及文化裡對男性的形象而來。用最簡單的方式來說，當女性想像男性怎麼看待自己時，其實就是在面對阿尼姆斯，並傾聽它的聲音。Emma Jung說過：「阿尼姆斯可以是增益的或貶損的。」意思是，每個女性的阿尼姆斯，既可以像個慈愛的父親一樣鼓勵妳前行，但也可能如同仇女分子一般瘋狂攻擊妳的作為。榮格或後世研究阿尼姆斯的學者，其實就此都想探討更進一步的議題：女性該如何覺察阿尼姆斯，並將它整合到意識中？尤其是與父權連結在一起的負向阿尼姆斯。

負向阿尼姆斯所代表的恐懼、挫折、需求或慾望，因為與我們意識中秉持的態度、信念不相容，常常在感知的瞬間就被抹去了，而在無意識中施壓、對抗自我。因此，有些時候並非外在人事物阻礙了女性的自我實踐，而是內在的深層心理就先限制住自己。精神分析學家Juliet Mitchell便曾說：「在家庭中非物質的部分，它是由人類的深層心理決定的。除非深層心理改變，否則婦女追求社會上再多的平等，一樣無法改變婦女的處境。」這個非物質的部分指的是權力結構、性別關係，以及如今女性最難突破的關口：自己存在的方式。

完整自我認同之可能：整合陰影，邁向自性

回到呂旭亞的說法，她表示自己比較樂觀，認為四種原型被重新認識後，就有機會喚醒心靈的動能。因此她鼓勵每個女人都去辨識自己比較活躍的原型，以及原型背後的陰影，然後開始發展會讓自己恐懼、感到無能、想要迴避的面向──不管從哪個原型出發，只要願意探索不同的面向，並接受相應的挑戰，終將能找到自性（Self）。鄧惠文基本上也認同呂旭亞的觀點，認為女性必須試著和內在不熟悉的部分──不論是其他原型，還是阿尼姆斯──對話，才能了解感到不完整的原因，知曉內心無法統整的事物究竟是什麼。

不能否認要平衡發展所有原型，其實是非常困難的一件事。鄧惠文便舉例，就像女性拿回了自主權，卻也開始遭遇延伸而來的模糊地帶，新女性主義、後現代女性主義等，讓我們相信女人不一定要跟男人一模一樣，女性依然可以追求美貌、性感、男人的注目和愛慕，每個女人都有選擇要或不要的權利。所以現在我們面臨一種狀況：不知道要怎麼辨別出，哪種女性實現了自我整合，很舒服地做自己？但誰又屈從於父權的眼光之下，才能在人群裡覺得自信？女性真的能夠發掘所有原型的潛力，發揮人生所有的可能性嗎？呂旭亞的結論，或許能讓女性在什麼都不確定、無法全然信仰任何價值與準則的時代，至少有張在迷失時、跌倒時，也願意重新站起來，繼續前行的理想藍圖：「我們的世界，已經比起我們母親的、祖母的都要寬廣很多，不要忘了我們有機會讓自己心靈更豐富與開闊，最終完成我們內在的神話──那個神就是自己完整的面貌。」

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【完整內容請見《張老師月刊》2020年12月號】