職涯發展中的「轉」 你是轉換？還是轉變？

【撰文／張雅期】

在《轉變，需要一場儀式》書中提到身處轉變時常有的狀態：空中飄飄蕩蕩，無所適從，如果能夠看到一個美好未來的話，或許這樣的狀態還可以容忍，但是若沒有出現那樣的目標，就太痛苦了！

確實，在職業生涯的發展過程中，很多時候我們都帶著疑惑與不確定持續前進著，到底我的目標是否正確？這真的是我想要的嗎？這樣一直下去好嗎？我這樣值得嗎？我們應該將這些疑惑視為禮物與契機，因為我們正在開啟「轉」的歷程。

在職涯的道路上，每個人都有屬於自己獨特的變化節奏，過程中的轉折與切換都是自然的過程，必須不斷地依照各種變化來對自己重新定位，重要的是，我們該如何視困惑為禮物，同時該如何「轉」呢？

轉工作、轉職業、轉職涯，大不同

美國有個「一輩子平均離職七次」的說法，依照這個說法，假設從20歲開始工作到70歲退休，工作的50年中，藉著我拙劣的數學來計算的話，平均七年會轉換一次工作，所以會在27、34、41、48、55、62、69這些年齡段落中轉換，雖然實際上不會那麼分配平均，不過確實在工作一段時間之後，總會冒出一些想法或是念頭，讓人困惑得想「轉」啊！

然而，到底「轉」需要考慮什麼事呢？在職涯規畫中有三個重要的觀念一定要知道：

1.「工作」（Job）：在哪工作？為誰工作？

2.「職業」（Occupation）：做什麼？職責任務？

3.「職涯」（Career）：未來發展、方向與路徑，打算怎麼走？

如果沒搞清楚這三個要素，就很容易出事，會出現像是越轉越低或兜了一圈回到原點的情況，因此在進行「轉」時，可以思考一下是轉換「工作」？轉換「職業」？還是轉變「職涯」？

我們接下來一一說明。

1.「工作」上的轉換：依照定義來說，轉換的可以是雇主、部門主管，也可以是不同的部門、分處或是其他企業組織。若是公司內部的調動，主要考量的部分就會是熟悉與適應不同領導風格，以及整合與搭配新團隊成員的工作模式；倘若轉換雇主與企業組織，這時考量的應該是不同公司的文化、組織發展、工作環境以及福利薪資，所需要做的準備就是收集足夠的資訊，來幫助自己判斷心儀的企業組織。

2.「職業」上的轉換：這部分的範圍就擴大了，以我自己來舉例，我的職業是心理師，我的職責任務就是運用心理的專業知識來幫助他人，為了要達成這樣的任務，需要運用許多不同的測驗工具與助人技術；假設我要轉換「職業」成為企業講師，我的職責任務就與心理師有所差異，需要具備的技術與工具也不同，因此我需要考量，過去的職業經驗是否能對應到新的職業所需，我的心理專業對於企業講師的優勢或威脅可能是什麼？因此當轉換屬於「職業」時，便要盤點新職業所需要的能力、技術與工具，看看自己具備或是不足的部分是什麼，進一步可以補強不足的部分，而建立學習計畫會是個不錯的方式。轉換「職業」所需要耗費的成本與時間可能是龐大的，不過若自己過去的經驗與所欲轉換的「職業」相關性越高，在轉換過程中的痛苦指數與成本也相對越低。

3.最後，「職涯」的轉換，這個層面涉及最多個人心理層面的部分，需要探索自身工作價值與內在深層的渴望，找到自身的發展方向，舉例來說比較像是從固定工作者朝向自由工作者，或是從使用操作者到發明創造者，以王建民的例子來說，是從不同球團的球員身分發展成為教練，也許未來可能成為球團經營者，這都是屬於職涯的發展路徑。

確立轉的層次，才能開始好的規畫

因此，在探討「轉」的議題時，首先，先恭喜自己獲得一個禮物，告訴自己這是一個契機，是一個自我更新的過程。接下來思考，現階段自己面臨的「轉」是在哪個層面上？依照不同的層面，所需要的考量、規畫都不盡相同，當層面沒有思考清楚就會產生誤差，例如若我只是要轉換工作，但是我卻轉換了職業，可想而知當助理工程師轉換到業務助理，在能力與工作職責上都有了很大的不同，這就可能會發生降轉的情況，也會造成職涯路徑的變動。

到這裡我們會發現，「工作」、「職業」與「職涯」三者是互相牽引連動的，麻煩是牽一髮動全身，好處是任何一處都可以展開規畫。因此，關於「轉」這件事，我建議三步驟：確立轉職層次、收集所需資訊、展開學習計畫與思考職涯規畫。

1.確立「轉」的層次，現階段讓你想要「轉」的原因是什麼？人（主管？同事？）、事（工作內容？）、時（工作時間？）、地（地區？環境？）、物（薪資？福利？）這些原因是屬於哪種層次的轉換範圍呢？

2.當確定「轉」的層次，就依據層次收集相關的訊息，透過講座、人脈或學習上課等方式來幫助自己從不同面向來了解。

3.最後一階段就是整理自己所獲得的訊息，釐清自己在工作中重視、在意的價值，逐漸理出階段性的目標，展開行動計畫。在這個階段，若能搭配專業介入，會有事半功倍的效果。

每次的「轉」都是自己的盤整，在這段盤整的過程中，其實更重要的是去覺察我的行為是否延續著某些過去的習慣？我是否正在回到過去的生活節奏之中？在新環境之中卻仍扮演過去的角色？例如似乎總是人的因素；總是不滿意薪資福利；又是與自己的預期有落差……這些可能都反映出一些我們不願意面對的真相。轉換也好，轉變也好，「轉」得好表示我做足了功課，反之「轉」不好，就是提醒我似乎忽略了某部分重要的事實，各有不同的價值，所以用心盤整，放膽去「轉」吧！

張雅期

擺渡人生設計職涯顧問、格瑞斯心理諮商所兼任心理師、臺北市立大學技擊運動學系兼任講師、勞動部勞動力發展署核心職能師資，專長心理堅韌度與壓力管理、體驗與探索教育規劃、團隊凝聚與激勵、職場壓力與情緒管理、溝通與換位思考能力、職場職務溝通與跨部門溝通等。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年11月號】