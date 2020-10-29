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執行電擊實驗：你順從的 其實是他人眼光

聯合新聞網 / 張老師月刊

【圖．文／林仁廷】

　　假設你受邀來參加「極限地帶」試錄，你只有車馬費，遊戲方式是問答實境秀，節目將收集參加者回饋以改善實際製播內容。試錄時兩人一組，和你搭檔的另一人林先生，在聽完解說後抽中壞籤擔任受電擊者，你則是助理主持，他答題，若他答錯，你就執行電擊處罰。

　　錄影開始，現場有100名職業觀眾，主持人向鏡頭說明規則：答對沒事，答錯受電擊處罰，越後面電壓越高也越痛，最高達460V，但無論對錯，只要堅持到最後就會贏得大獎，有100萬獎金。遊戲開始，林先生進入另一個房間，雙手雙腳被固定在椅子上，電流從椅後連結輸出，你看不見他，但可以聽到他回答的聲音。

　　遊戲起初進展順利，但隨著伏特升高，林先生答錯機率也變高，你每次按下電擊鈕後，他都痛得哀嚎。林先生說：「讓我出去！我不玩了！」「我後悔了，救救我！」你猶豫了，不想再玩，你眼神示意主持人是否該暫停了？

　　「別受影響，你要繼續！」主持人面無表情對你說。

　　「可是……他好像很痛苦……」你說。

　　「那麼，觀眾怎麼說？」那100人同時吶喊「100萬、100萬」、「贏大獎、贏大獎」，如雷貫耳，要你繼續玩。你知道這是排練，自己也拿不到真的獎金，卻仍敵不過觀眾鼓譟，你繼續電擊林先生，忽略他痛不欲生的慘叫。就這樣來到倒數前三題，林先生不再求饒，毫無動靜，你不敢知道他怎麼了。

　　「你要繼續，我們會負責。」主持人堅定地說，觀眾繼續激動吶喊：「贏大獎！贏大獎！」

　　你好掙扎，不知到底要怎麼辦？明明沒有人想要傷害他人，事態卻演變得越來越誇張，但事已至此，你心一橫，想著「我只是遵從主持人和觀眾的意見而已」，執行完最後三次的電擊，舉手跟著觀眾歡呼完成遊戲……

你順從的是誰？是順從權威和他人眼光

　　上述改寫自2009年法國紀錄片《電椅大風吹》（The Game of Death），節目是研究團隊設計的大型情境實驗，試錄結束後，受試者會被告知一切都是實驗，被電擊者是演員，本人也平安無事，然後訪問受試者當時的心路歷程，怎麼選擇繼續還是暫停？

　　電擊實驗的原型是由60年代心理學者米爾格蘭（Milgram）所設計的，當時場景在實驗室，受試者同樣看不見被電擊的演員，但聽得到他遭受痛苦時的哀嚎聲，即使最終對方再也沒出聲，那麼受試者還會繼續執行指令嗎？實驗結果有65％的人執行到底。這比例看起來很高，然而試錄的現代節目更高，全部共80位受試者，結果卻有80％繼續電擊到遊戲結束，只有20％的人中途喊停。

　　為何人們會無視他人痛苦，而順從命令做出「非我本願」的行為？想想看，如果你自己在那個大型節目下，孤身無援，即使覺察事情不太對勁，但敢不敢「眾人皆醉我獨醒」地說「不」呢？「社會影響效果」指的便是環境如何影響人，包括團體的決定（觀眾都在期待）、資訊封閉（不斷被指示「跟著做」，沒有拒絕的選項）、角色權威（主持人說他會負責）。情境引導人們選擇「順從」，即使心裡不一定同意，但你依然做出服從權威、順從大眾的行為。若你事後發現這行為是錯的，你可能會辯解：「我只是奉命行事，其實心裡千百個不願意……」以掩蓋當下的認知失調，不過對他人的傷害已造成，自己會懊悔一輩子。

順從收視率——高風險的娛樂節目

　　法國實驗所探討的不只是人為何會奉命行事，也觸及當今社會的一大隱憂：娛樂傳媒產業為何常「順從大眾的意見與喜好」，讓收視率變為某種權威？為追求效果而越做越極端，此「社會影響」導致從業人員在娛樂之名下同意高風險的活動，即便中途出現異樣，也沒人敢喊暫停。2019年11月，藝人高以翔錄製大陸電視真人實境節目《追我吧》，他於錄影過程突然昏倒，在倒下前高喊「我不行了」，送醫急救不治，過世時才35歲。探其原因，是製作單位從早上八點半到凌晨一點多都在錄影，工時長達17小時，加上錄製內容為高強度運動，導致高以翔心因性猝死。事發之前大概沒人想到，我們竟會為了娛樂效果，從上到下、從製作人員、表演者到觀眾，都順從了他人偏差的眼光。

　　要保持警醒不被社會影響，就要堅持自己的信念與態度。實驗後詢問那些中途願意喊停的人，他們都清楚心裡那條絕對不能越過的底線；另外若能「先知道情境是什麼」、「有人示範過抵抗的方法」，也都能增加喊停的信心。能穩定自己的界線，就能減少盲目地順從權威。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年11月號】

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