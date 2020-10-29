工具人的練愛困局：投報不等值

【撰文／劉仲彬】

這款APP只有六個字，「工具人不委屈」。

光看名字就不太稱頭，但它的副標卻有點搞頭：精準控管戀愛成本。軟體簡介寫著：「工具人不委屈」從戀愛經濟學的架構，協助用戶計算客製化的「戀愛成本」，以合理的支出，營造雙贏局面。數字運籌，理性停損，在暈船之前，我們送你上岸。

接著你滑到「戀愛成本」頁面，底下有幾組待填欄位，包括用戶年收、約會餐點類別、特殊節日禮物成本、對方薪資所得，以及你的負荷期望值等。填寫完畢後，軟體會根據約會對象的財務結構，計算出一組符合用戶經濟水平的戀愛成本。每週更新，即時監控，一旦超過負荷期望值，軟體便會送出「跳船警示」，舊愛斷捨離，方能不委屈。

然而你卻就此打住，陷入沉思，不委屈就夠了嗎？那下一次呢？

從念書到出社會，自己就是個工具人，什麼脫單聖典都是贏家寫的自傳，只有搶著買單才能延長約會壽命，噴錢不打緊，但對方總是心不在焉才教人心寒。不委屈很好，但你更想知道自己出了什麼差錯？為何自己的投入與回報總是不等值？

付出與回饋，為何總是不等值？

內建程式出包

「付出越多資本→收到回饋的機率越高」

多數工具人在出廠之際，都會被植入這套內建程式，倘若談的是物理現象，這種線性連動或許能成立。可惜戀愛是化學現象，不是用力催油門，一路到底就可行。想收到回饋，甚至對方的青睞，完全取決於對方的感受。然而「自身的付出」和「對方的感受」不一定存在線性連動，而是雙方的主觀感受各自運作。這是兩條獨立通道，接得上是運氣，接不上是天命，因此你只能控制如何輸出，但無法控制對方如何讀取。也就是說，你的付出，不一定能符合對方「需求」。

為什麼會出這種包？

因為這套程式的設定原理，是藉由橫掃每份帳單，包攬所有差事，每日照三餐問候，以一條龍式的服務精神，來建立「體貼且體面」的形象。表面看似光彩，但它最大的漏洞，就是自我感覺至上，完全忽略了「對方的需求」，尤其是「心理」需求。一旦打不中對方的心，換來的只有付出的不甘心。

錯失停損時機

同樣都被植入程式，但此類工具人比較像某種「中途覺醒」的狀態，也就是「發覺一直買單不是辦法，想要求AA制（均分），但就是開不了口」。開不了口，正是讓裂口擴大的主因。

一般而言，見面三至五次後，基本印象就大抵成型，若想反口要求AA制，這是最後的黃金時機。有些人之所以抱著「想悔棋但怕壞名聲」的心情苦撐，就是不幸錯過了停損點，導致錢一直丟，血一直流。不甘願的怨，是分手的必要條件。

歸因模式僵化

當對方回饋不如預期時，有些人擔心破壞關係，索性把矛頭全都指向自己，進行「內在歸因」（Internal attribution），就是俗稱的「一定是我不夠好，對方才沒感覺」。因而加倍付出，希望能補回進度。可惜，這假設只對了一半。

因為除了內在因素，還有「外在」因素。除了自己的問題，也可能是雙方人格特質、價值觀，以及生活習性出現歧異。事出有因，冷靜分析絕對勝過自行背鍋，但歸因模式的僵化，會讓人朝著狹隘的假設前進，錯失了岔口的指引。把問題往自己身上攬，有時不是體貼，而是判斷力與自信心的退讓。

沉沒成本謬誤

當一段關係前景堪憂，某一方卻還不斷付出時，通常是因為「沉沒成本」（Sunk cost）謬誤所致，也就是「之前付出了太多，至少要扳回成本」的心態作祟。把感情當成投資沒問題，但它最大的風險是「難以脫身」。事實上，你為對方噴出去的錢，都是一種「已確認的損失」，這些損失原本就是戀愛的一部分，一旦抱著回本的期待，互動只會淪為算計。倘若真要投資，也得評估前景。有遠景，可視為成本，沒有遠景，就只是「沉本」，死命硬撐，情場終究淪為修羅戰場。畢竟，用投資心態去操作一段感情，只會讓人糾結成本，而非經營關係。

如何調適心態，改善困境

幫自己開箱

在傷口擴大前，首要的止血步驟，就是先試著理解「付出越多→收到回饋的機率越高」這套程式帶來的風險。當你決定仰賴這套程式走跳情場，唯有幫自己開箱，完整透視自己的工具人體質，才能「預見」將來會遇到的各種衝擊，包括你可能會忽略對方的心理需求、錯過要求均分的時機、進行無效的內歸因，甚至在情路走到盡頭時還不肯收手等。

這是一種類似「症狀衛教」的做法，也就是把整個病程的走勢圖，直接攤在案主面前，讓他看清楚接下來會遇到的關卡，並為此做好心理準備。你勢必要接受某些事實，但也可以趁此修正路線，避開難堪的場面，只要做好衛教，就能有效降低衝擊。順帶一提，我們早在上一段幫你開箱了。

替對方解鎖

倘若對方的回饋不如預期，除了自己不夠好，或許還有以下幾種可能：

※輕忽：這是最常出現的類型，也就是對方的回饋，不一定體現在「帳面」上。對方的時間成本、陪伴品質，或是對你的關心深度，都是另一種回饋形式，只是它們很容易被視為理所當然，因此被輕忽了。

※性格：倘若對方「原本就這樣」，無論是生性害羞，抑或天性淡漠，你該思考的都不是如何改變對方，而是選擇適應或直接下莊。

※習慣：當你決定整組撩下去，就不能期待對方會手軟。他可能會開始習慣你的付出，胃口逐漸變大，除非你改變做法，否則回饋失去熱度，也是剛好而已。

※暗示：很簡單，對方希望你知難而退，所以擦乾你的淚，往前看吧。

套用預期價值論

當你砸了一堆銀兩，關係卻還是苦無進展時，預期價值論（Expectancy-Value theory）或許會是你的苦海明燈，公式如下：

追求動機＝對方的價值x建立關係的成功機率

意思就是，當我們展開攻勢前，除了對方的吸引價值，還必須考慮「成功機率」。不可否認，「顏值」往往是追求動機的最大吸力，然而大腦一旦被粉紅泡泡占據，除了壓縮智力，還會壓縮我們對成功機率的判斷力。

事實上，兩個人「聊得來、個性合」，才能提高建立關係的成功機率，讓關係走得更穩健，因為這代表「人生興趣」與「價值觀」的相契。依據人際吸引理論，這兩項條件是鞏固關係的地樁，交往時間一久，反而能促進顏值的耐看度，但若單看顏值，並無法促進雙方「人生興趣」與「價值觀」的契合度。因此，仔細評估成功機率，你該觸摸的是真實世界，而不是一廂情願的平行世界。

不甘願，就喊停

只有一個條件，能決定你是否要喊卡，那就是「甘願程度」。只要心甘情願，情場沒有極限。然而當你結帳時會下意識翻白眼，大腦自動跳出算式，就代表你們該好好聊一聊了。鼓起勇氣，好好說出你的困擾，就當作替這段關係進行「體檢」。這樣做不僅能幫自己開箱，也替對方解鎖，有機會澄清彼此的想法，至少不會心懷怨懟。若有共識是命不該絕，但即便退場，也好聚好散。

交心才是王道

數字固然能讓你的戀愛成本不委屈，然而不斷排除對象，並無法讓你學會如何維繫關係。因此與其執著數字的運作，不如悉心觀察交往時的互動細節，「謀定而後動」，比什麼都重要。所以，你必須從眼神、語氣、動作以及對談內容仔細認識一個人，嚴謹地分析雙方的價值落差，再衡量自己的「口袋深度」與「甘願程度」。

這時候你才發現，交心比交錢辛苦多了。

所謂對的人，是你願意為他調整價值觀，修正內建程式的人，一旦走到這一步，才稱得上是客製化。每一個人，都是獨一無二的個體，都需要被認真地對待，即便投報不等值也很正常，因為他不是你，你也不是跟鏡子交往。反過來說，倘若對方無心戀棧，只吃定你的荷包，趕緊認賠殺出，至少你還能學到如何排除人選。

戀愛經濟學有時還算管用，可惜化學反應講的是默契，一旦默契（tacit agreement）被寫進數字，到頭來只會剩下契約（agreement），而且還是讓人想違約的那種。

劉仲彬

現為臨床心理師。經營粉絲專頁「臨床心理師的腦中小劇場」。處理焦慮身心

症狀及人際情感議題經驗豐富，擅長病理衛教、心理科普。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年11月號】