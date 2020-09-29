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空巢期夫妻重新相處、相愛之道

聯合新聞網 / 張老師月刊
現代人的心理健康需要格外關注，尤其長者進入空巢期後面臨生活型態的轉變、人際關係的疏離，憂鬱指數節節上升。 圖／聯合報系資料照片
現代人的心理健康需要格外關注，尤其長者進入空巢期後面臨生活型態的轉變、人際關係的疏離，憂鬱指數節節上升。 圖／聯合報系資料照片

【撰文／潘榮吉】

　　當孩子長大出外讀書、工作、成家，夫妻正式進入空巢期，兩人也有了更多相處的時間。有些夫妻因為長期的分工，先生負責賺錢養家，太太一手照顧孩子，漸漸喪失了共同的話題。通常到這個年歲是先生事業發展的高峰期，工作、應酬、運動社交幾乎填滿了行程，這卻也正是夫妻攜手邁向美好晚年的關鍵期，先生可以邀請妻子進入自己的社交圈，或者兩人開始規劃每週專屬的約會時間，總之要預備未來大部分時間將只有兩個人生活的事實，重新將生活重心調整到伴侶相處上。錯過了這個階段，下一步可能將走得比較艱辛。

　　根據榮格的理論，男女兩性都同時擁有陰柔和陽剛的特質，只是大多數的男性在年輕時展露較多的陽剛特質，女性則顯現較多的陰柔特質。然而隨著年紀增長，男性的陰柔特質逐漸顯現出來，女性的陽剛特質也慢慢發展起來。本文所謂的陽剛特質特別指外向的生活方式，比如我們不時可以看到孩子離家後的中年婦女，會以各式志工的姿態活躍於政府或非營利組織活動中。男性退休後則通常更傾向留在家中，重視家庭生活。

　　上個世紀的日本，經濟蓬勃發展，很多大公司都有終身聘用制，在大男人主義的社會風氣下，女性幾乎婚後都成為全職家庭主婦，沒有自身的經濟基礎。當日本修改法令，使妻子可以合法分取先生的退休俸後，瞬間湧現一股熟齡離婚潮。當時有一部流行的日劇《熟年離婚》試圖補捉這樣的情景。劇中描寫一位終身在知名企業位居高層，終於要退休的男主角，在退休當日馬上去英語補習班為自己和太太報名上課，無非是期待就此和太太過著雲遊世界的生活。怎知回到家卻接到太太一封「離職信」，細數從結婚以來所有工作及應得的報酬，她為先生預備了最後一頓豐盛的「離職餐」，就此離家出外建立新生活。或許真實的生活沒有這麼戲劇性，但臺灣這些年熟齡離婚的增長率，確實高於其他婚齡的離婚增長率，多少也呈現出類似的趨勢。

甜蜜戀愛不嫌晚，只是需要說出口、勇敢做

　　在我帶領過的夫妻團體中，令我印象最深刻的是有一位太太在先生退休的那一天，馬上出外從事一份全職工作，而且還是在照顧機構那種不時需要過夜的工作。我詢問這位太太，她表示實在無法想像，整天和先生在家中四目相視的日子要怎麼過？中年夫妻沒有建立起好的關係，晚年通常也不容易親近。

　　當然也有正向的例子，一對退休夫妻來到我們的團體中，認真地詢問我：「孩子都離家了，我們兩個平時關係就不錯，還有什麼可以做的嗎？」我當下回答：「你們可以重新談戀愛呀！」這對夫妻一時無言以對，過了好一會兒兩人相視而笑地說：「那要怎麼開始呢？」我就從幫助他們發掘彼此的愛之語開始，那位太太的主要愛之語是身體的接觸，但這卻是先生最不在乎的愛之語，再加上他們交往的時代男女界線分明，兩個人在路上手牽手完全是不可能的事。難怪有次我發現他們來團體的路上，先生居然走在前太太跟在後，讓我一陣詫異，心想這對夫妻明明關係挺好的，怎麼相距這麼遠？

　　太太也表示他先生幾乎無可挑剔，打從結婚以來她就在公務機關擔任會計，不時有加班的需求，家務向來是先生一手打理，只是她總覺得好像還有點不滿足，但也說不上是什麼。於是我邀請先生在團體裡先試試牽著太太的手，起初他還是有點彆扭，幾經練習才慢慢習慣。團體結束後一個月，我在一家咖啡廳再度訪談他們夫妻，太太看起來春風滿面，先生也談笑風生。訪談結束之際，我試探性地邀請先生抱一下太太，沒想到先生隨即起立，當眾抱住太太。恰巧鄰桌是一群年長的男士，瞬間迎來一片嘩然，但這時先生淡然地說：「太太喜歡我抱她，就抱抱她，有什麼關係。」這對60過後的老夫老妻重新談戀愛的美麗故事，就此深植在我心裡，也讓我對中老年夫妻的婚姻教育充滿了盼望。

同居生活大不易，正因相伴數十年更要留心

　　研究指出夫妻退休時間的差異，也會影響退休後的關係調適。在夫先退、妻先退或同時退三種選擇中，以夫先退帶來最多的調適困難。雖然雙薪家庭已經普遍存在，但女性的家務量通常並沒有因為工作得以大幅下降，這同時也意謂著男性承擔的家務責任較少，也沒有累積處理家務的經驗。因此在先生先退休的情形下，妻子自然期待較空閒的先生可以多做些家務，但常常事與願違。先生或許因為不熟悉也沒有投入相對的時間在家務上，或許是因為好不容易可以蒔花弄草、做點從前想做卻沒時間做的事，以至於當妻子拖著疲累的身軀回到家時，還是得面對一大堆家事。以前覺得先生工作很辛苦也就認了，但現在先生整天待在家裡卻沒做半點事，以往累積的委曲及當下的憤怒常常一股腦兒地衝出來，造成老年夫妻間的衝突。而這其實是能避免的局面：可以事先規劃兩個人的退休時間，如果先生必須先退休，也能在退休前半年開始溝通未來的家務分配與執行技巧，這都可以有效降低退休生活的衝突。

　　老年夫妻雖然回歸兩人世界，但代間關係還是不可避免。如何與成年子女相處，就像給孩子年幼時一致的教養般一樣重要，特別是財務關係，到底什麼時候該完全放手，讓孩子獨立面對社會生存壓力，學到自給自足的務實生活態度，而不是始終將未來建構於空虛飄緲的雲端世界。當前的年輕世代有一個普遍慢熟的跨國趨勢，愈來愈多人可能會待在父母身邊很久而且經濟不獨立，很多現象顯示，相較於爸爸，媽媽容易寬容孩子的依賴，這也會造成老年夫妻的衝突，是不得不深思的議題。

　　如果孩子經濟獨立又順利成婚、生兒育女，根據華人文化傳統定義，就進入含飴弄孫的理想老人生活。然而在社會劇烈變遷之後，婆媳翁婿關係也脫離了傳統，對於子女的婚姻關係，父母最好採取尊重不介入的態度，除非孩子主動尋求協助。孫子女的教育就更不在話下，主權當然是在成年子女身上，不當的跨越界線往往帶來成年子女婚姻的難題，而且有害於孫子女的教養。老年夫妻想要有幸福愉悅的代間關係，財務獨立自主是個重要的前提，與其因為要規避遺產稅而事先將財產分給子女，不如留些財產在身上，不時以零用錢的方式獎勵主動探訪、關心的孩子與孫子女，讓親子見面成為一件彼此精神與物質的雙重享受。

潘榮吉

德國奧登堡大學教育學博士，任教於輔仁大學兒童與家庭學系兼推廣部主任，擔任家庭教育專業人員認證班召集人，主授婚姻教育，同時為國際親密之旅臺灣培訓師。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年10月號】

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